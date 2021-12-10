FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika
Üye Girişi

FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI

10.12.2021 20:11
FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI

Toprak Mahsulleri Ofisinin Fındık Alım Merkezlerinin kapatıldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan tek taraflı ve yanlı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Toprak Mahsulleri Ofisinin Fındık Alım Merkezlerinin kapatıldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan tek taraflı ve yanlı haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2006 yılından itibaren üreticilerimiz açısından piyasa koşullarının yanında alternatif bir pazarlama kanalı olarak görev yapan, uyguladığı şeffaf ve doğru alım kriterleri ile kaliteli ve sürdürülebilir fındık üretiminin yaygınlaşmasını sağlayan TMO, 2021 yılında da 23 Ağustos tarihi itibarıyla alımlarına başlamıştır.

TMO alım yoğunluğuna bağlı olarak 50'ye kadar çıkan ekip sayısı ve 1. 000'in üzerinde personeli ile alımlarını özveriyle devam ettirmiştir.

Kurumumuzun alımlarına başlamasına paralel olarak piyasada 23-24 TL/kg olan piyasa fiyatları etkin alım politikasıyla üreticimizin lehine 29-30 TL/kg'a kadar çıkmıştır. Piyasa fiyatlarının yükselmesiyle üreticilerimizin TMO alım noktalarına olan yönelimi azalmış ve daha çok serbest piyasada ürünlerini değerlendirmeye başlamışlardır.

Kurumumuzca piyasa şartları ve randevu durumları göz önünde bulundurularak alım noktalarımız yeniden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda TMO ekip sayısının merkez noktalarda olacak şekilde 13'e düşürülmesine karar verilmiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından piyasalar yakından takip edilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınabilecektir.

Üreticilerimizin yazılı ve görsel yayın organları ile sosyal medyada yer alan spekülatif haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

YORUMLAR
500
Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası Şenol İpek'e 3 bin TL para cezası Dolmuşçuların zam talebi Dolmuşçuların zam talebi Samsun'da şüpheli konteyner nakliyatı Samsun'da şüpheli konteyner nakliyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk Lirası, Fındık, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:55 9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı
19:48 Teneffüste fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci kap krizi geçirerek yaşamını yitirdi
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 20:40:16. #1.11#
SON DAKİKA: FINDIK KAMUOYU AÇIKLAMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement