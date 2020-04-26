Fındık kırma ve işleme fabrikalarından istihdama büyük katkı - Son Dakika
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Fındık kırma ve işleme fabrikalarından istihdama büyük katkı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın kırıldığı ve çeşitli yöntemlerle işlendiği fabrikalarda yaklaşık 25 bin kişi istihdam ediliyor.

Fındık kırma ve işleme fabrikalarından istihdama büyük katkı, System.String[]

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın kırıldığı ve çeşitli yöntemlerle işlendiği fabrikalarda yaklaşık 25 bin kişi istihdam ediliyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki hemen hemen tüm illerde fındık yetiştirildiğini ancak Doğu Karadeniz'de daha yaygın olduğunu söyledi.

Özellikle Ordu, Giresun, Düzce ve Trabzon'da daha fazla fındık üretildiğini belirten Sevinç, fındığın bu iller ve bölge açısından son derece önem arz ettiğine dikkati çekti.

Sevinç, bölgenin arazi yapısının fındık tarımına müsait olduğunun altını çizerek, bölge insanının en önemli geçim kaynakları arasında da yer aldığını vurguladı.

Karadeniz'de hemen hemen her ailenin fındıktan bir şekilde geliri olduğuna işaret eden Sevinç, "Fındık, tüccar, manav ve mevsimlik işçilerin yanı sıra yılın 12 ayı fabrikalarda sigortalı istihdam edilen işçilere de gelir kapısı oluyor." dedi.

Sevinç, fındığın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları olduğunu yineleyerek, "Fındık bölgemizde ekonomik faaliyetlerin, buna bağlı olarak da istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli bir faktördür." diye konuştu.

"Fındık özellikle kadın istihdamına önemli katkı sunuyor"

Edip Sevinç, İzmit'ten Rize'ye kadar olan bölgede faaliyet gösteren fındık kırma ve işleme fabrikalarında yüzde 97'si kadın olmak üzere yaklaşık 25 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Fındığın özellikle kadın istihdamına önemli oranda katkı sunduğunu ifade eden Sevinç, şu değerlendirmede bulundu:

"25 bin kişiyi aileleri ile düşünürsek yaklaşık 100 bin kişi bu sektörden doğrudan olumlu şekilde etkilenmektedir. Fındık, bölgemiz adına son derece kıymetli bir ürün. Bu rakamı asla göz ardı edemeyiz. Fındık, Karadeniz ekonomisini sürekli canlı tutan bir tarım ürünümüzdür. Dolayısıyla fındık deyip de geçmemek lazım."

Sevinç, bölgede fındık üretiminin artmasıyla fabrikalarda istihdam edilecek işçi sayısının da artacağını belirtti.

Birlik olarak, sektöre istihdam konusunda her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Sevinç, daha fazla kişinin sektörden geçimini temin edebilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:40 Kaynak: AA

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