Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı - Son Dakika Ekonomi

Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı

6 saat önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde "Fındık Konusunda Ticaret Borsaları ile İşbirliği ve İstişare Toplantısı" düzenlendi.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, burada yaptığı konuşmada, fındığın bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katkıya işaret etti.

Son yıllarda yurt dışından ülkeye giren bazı haşerelerin üretimde zarara yol açtığını belirten Örem, üniversite olarak fındık zararlılarına karşı ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Temel araştırmadan endüstriyel üretime ve tarımsal kullanıma kadarki süreçlerde zararlılarla mücadele için biyolojik kökenli metotlar ve yöntemler üzerinde çalıştıklarını anlatan Örem, şunları söyledi:

"Üniversitemizde tarımsal haşerelerle biyolojik yöntemlerle mücadelede çalışan oldukça deneyimli iyi bir ekibimiz ve üst düzey analiz laboratuvarlarımız bulunuyor. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Zihni Demirbağ, Prof. Dr. Remziye Nalçacıoğlu ve Prof. Dr. İsmail Demir, biyoteknoloji alanında yapmış oldukları çalışmalarla ülkemizde ve uluslararası camiada sayılı isimlerdendir."

Prof. Dr. Demirbağ, Nalçacıoğlu ve Demir de fındıkta ciddi zararlara sebep olan kahverengi kokarca gibi etmenlere karşı, yine bölgede bulunan mikrobiyal etmenler kullanılarak doğal biyolojik mücadeleyle ilgili yapabileceklere ilişkin bilgi verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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