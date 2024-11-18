Fındık Kreması Pazarında Devrim: Segella\'dan Dünyada Bir İlk!

Seğmen Gıda'nın yeni Segella Crunchy serisi, üç farklı lezzet alternatifiyle raflardaki yerini aldı:
-Mevsiminde özenle toplanan taze çileklerin doğal parçacıkları
-Premium kalite Giresun fındığından üretilen seçkin fındık ezmesi
-Özel kakao karışımı ile zenginleştirilmiş formül
-Her kaşıkta hissedilen çilek parçacıkları
-%100 doğal içerik
-Palm yağı içermez
-Koruyucu madde bulundurmaz
-Renklendirici içermez
-Gluten içermez
-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri
-Kahvaltılık ekmek üzeri sürme
-Tost ve sandviçlerde
-Krep ve waffle yapımında
-Kek ve kurabiye dolgularında
-Meyve dip sosu olarak
-Taze frambuazların doğal parçacıklarıyla zenginleştirilmiş formül
-Seçkin fındık ezmesi ile harmanlama
-Özel kakao karışımı
-Frambuazın ekşimsi tadı ile dengelenmiş lezzet profili
-Doğal hammaddeler
-Palm yağsız formülasyon
-Koruyucu madde içermez
-Yapay renklendirici bulundurmaz
-Glutensiz içerik
-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri
-Kahvaltılık spread olarak
-Pasta ve cheesecake süslemelerinde
-Smoothie bowl tamamlayıcısı
-Tatlı tariflerinde dolgu malzemesi
-Meyve sosu bazı olarak
-Özenle kavrulmuş premium fındık parçacıkları
-Yüksek kaliteli fındık ezmesi
-Özel kakao karışımı
-Her kaşıkta kıtır fındık parçacıkları
-%100 doğal içerik
-Palm yağı içermez
-Koruyucu maddesiz formül
-Yapay renklendirici bulundurmaz
-Gluten içermez
-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri
-Geleneksel kahvaltılarda
-Atıştırmalık olarak
-Tatlı tariflerinde
-Pasta ve kek dolgularında
-Dondurma topping'i olarak
-Türkiye'nin ilk meyve/fındık parçacıklı fındık kreması
-En kaliteli hammaddelerle üretim
-Doğal ve temiz içerik listesi
-Yenilikçi formülasyon
-Serin ve kuru ortamda muhafaza
-Güneş ışığından koruyarak saklama
-Oda sıcaklığında uzun raf ömrü
-Açıldıktan sonra buzdolabında saklama önerisi
-Doğal meyve/fındık kaynaklı lif
-Fındığın besin değeri
-Kakao antioksidanları
-Dengeli tatlandırma
Segella Crunchy serisi, geleneksel fındık kreması keyfini yenilikçi dokunuşlarla buluşturarak tüketicilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Her bir ürün, doğallığı ve kalitesiyle öne çıkarken parçacıklı yapısıyla da klasik fındık kremalarından ayrışıyor.
Segella Crunchy serisinin en önemli özelliklerinden biri de temiz içerik listesi. Tüm ürünler:
-Palm yağı içermez
-Koruyucu madde bulundurmaz
-Yapay renklendirici içermez
-Gluten içermez
Her bir ürün, mevsiminde toplanan taze meyveler ve en kaliteli hammaddeler kullanılarak üretiliyor. 350 gramlık ve küçük piknik gramaj ambalajlarda sunulan ürünler, pratik kullanımı ve uzun raf ömrüyle de dikkat çekiyor.
"Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için yeni bir alternatif sunuyoruz," diyen Seğmen Gıda yetkilileri, "Dünyada bir ilk olan bu yenilikçi ürün serimizle hem yerel hem de global pazarda yeni bir kategori yaratmayı hedefliyoruz. Türk fındığının kalitesini, yenilikçi formüllerle birleştirerek tüketicilerimize benzersiz bir lezzet deneyimini buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.
Seğmen Segella Crunchy serisi, geleneksel fındık kreması tadını doğal meyve parçacıklarıyla buluşturarak tüketicilere yepyeni bir lezzet deneyimi vadediyor. Normal oda sıcaklığında, güneş görmeyen serin ve kuru ortamda saklanabilen ürünler, kahvaltılardan ara öğünlere, tatlılardan atıştırmalıklara kadar günün her anında tüketilebiliyor.
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