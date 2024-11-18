Fındık Kreması Pazarında Devrim: Segella\'dan Dünyada Bir İlk!

Advertorial Bülten

Segella Crunchy Serisi: Yenilikçi Lezzetlerin Öncüsü



Seğmen Gıda'nın yeni Segella Crunchy serisi, üç farklı lezzet alternatifiyle raflardaki yerini aldı:

Segella Çilekli Meyve Parçacıklı Kakaolu Fındık Kreması

Özel Formülasyon

-Mevsiminde özenle toplanan taze çileklerin doğal parçacıkları

-Premium kalite Giresun fındığından üretilen seçkin fındık ezmesi

-Özel kakao karışımı ile zenginleştirilmiş formül

-Her kaşıkta hissedilen çilek parçacıkları

Eşsiz Özellikler

-%100 doğal içerik

-Palm yağı içermez

-Koruyucu madde bulundurmaz

-Renklendirici içermez

-Gluten içermez

-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri

Kullanım Önerileri

-Kahvaltılık ekmek üzeri sürme

-Tost ve sandviçlerde

-Krep ve waffle yapımında

-Kek ve kurabiye dolgularında

-Meyve dip sosu olarak

Segella Frambuaz Meyve Parçacıklı Kakaolu Fındık Kreması

Premium İçerik

-Taze frambuazların doğal parçacıklarıyla zenginleştirilmiş formül

-Seçkin fındık ezmesi ile harmanlama

-Özel kakao karışımı

-Frambuazın ekşimsi tadı ile dengelenmiş lezzet profili

Özel Nitelikler

-Doğal hammaddeler

-Palm yağsız formülasyon

-Koruyucu madde içermez

-Yapay renklendirici bulundurmaz

-Glutensiz içerik

-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri

Servis Önerileri

-Kahvaltılık spread olarak

-Pasta ve cheesecake süslemelerinde

-Smoothie bowl tamamlayıcısı

-Tatlı tariflerinde dolgu malzemesi

-Meyve sosu bazı olarak

Segella Fındık Parçacıklı Kakaolu Fındık Kreması

Üstün Özellikler

-Özenle kavrulmuş premium fındık parçacıkları

-Yüksek kaliteli fındık ezmesi

-Özel kakao karışımı

-Her kaşıkta kıtır fındık parçacıkları

Kalite Standartları

-%100 doğal içerik

-Palm yağı içermez

-Koruyucu maddesiz formül

-Yapay renklendirici bulundurmaz

-Gluten içermez

-350 gr ve piknik grubu kullanışlı ambalaj çeşitleri

İdeal Kullanım Alanları

-Geleneksel kahvaltılarda

-Atıştırmalık olarak

-Tatlı tariflerinde

-Pasta ve kek dolgularında

-Dondurma topping'i olarak

Ortak Özellikler ve Saklama Koşulları

Premium Kalite Garantisi

-Türkiye'nin ilk meyve/fındık parçacıklı fındık kreması

-En kaliteli hammaddelerle üretim

-Doğal ve temiz içerik listesi

-Yenilikçi formülasyon

Saklama Koşulları

-Serin ve kuru ortamda muhafaza

-Güneş ışığından koruyarak saklama

-Oda sıcaklığında uzun raf ömrü

-Açıldıktan sonra buzdolabında saklama önerisi

Besin Değeri Avantajları

-Doğal meyve/fındık kaynaklı lif

-Fındığın besin değeri

-Kakao antioksidanları

-Dengeli tatlandırma

Segella Crunchy serisi, geleneksel fındık kreması keyfini yenilikçi dokunuşlarla buluşturarak tüketicilere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuyor. Her bir ürün, doğallığı ve kalitesiyle öne çıkarken parçacıklı yapısıyla da klasik fındık kremalarından ayrışıyor.

Temiz İçerik Taahhüdü

Segella Crunchy serisinin en önemli özelliklerinden biri de temiz içerik listesi. Tüm ürünler:

-Palm yağı içermez

-Koruyucu madde bulundurmaz

-Yapay renklendirici içermez

-Gluten içermez

Doğadan Sofraya

Her bir ürün, mevsiminde toplanan taze meyveler ve en kaliteli hammaddeler kullanılarak üretiliyor. 350 gramlık ve küçük piknik gramaj ambalajlarda sunulan ürünler, pratik kullanımı ve uzun raf ömrüyle de dikkat çekiyor.

"Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için yeni bir alternatif sunuyoruz," diyen Seğmen Gıda yetkilileri, "Dünyada bir ilk olan bu yenilikçi ürün serimizle hem yerel hem de global pazarda yeni bir kategori yaratmayı hedefliyoruz. Türk fındığının kalitesini, yenilikçi formüllerle birleştirerek tüketicilerimize benzersiz bir lezzet deneyimini buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

Yenilikçi Lezzet, Geleneksel Kalite

Seğmen Segella Crunchy serisi, geleneksel fındık kreması tadını doğal meyve parçacıklarıyla buluşturarak tüketicilere yepyeni bir lezzet deneyimi vadediyor. Normal oda sıcaklığında, güneş görmeyen serin ve kuru ortamda saklanabilen ürünler, kahvaltılardan ara öğünlere, tatlılardan atıştırmalıklara kadar günün her anında tüketilebiliyor.