Fındık kurdu mücadelesi 13 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

Giresun'da, fındık kurdu zararlısıyla zirai mücadelenin 13 Mayıs'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilaçlı mücadelenin başlama tarihlerinin sahil kolda 13 Mayıs, orta kolda 16 Mayıs ve yüksek kolda 19 Mayıs olarak belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tespit edilen tarihlerden itibaren 10 gün içerisinde ilaçlamaların tamamlanması gerektiği belirtildi.

Mücadele öncesi arıların ilaçlama sahaları dışına çıkarılması uyarısında bulunulan açıklamada, üreticilerin daha geniş bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebilecekleri kaydedildi.