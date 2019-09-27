Son Dakika Haberleri: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu.

Bu kapsamda 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon lira, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon lira ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. Böylece toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.

Bekir Pakdemirli, Twitter, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gözlerim doğa olaylarından etkileniyor" diyen şarkıcı Ebru Polat Twitter'da trend oldu
AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:52:43. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]