Son Dakika Haberleri: Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
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Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı

45 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 
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