Fındık, kuru üzüm ve hububat üreticilerine ödeme yapıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56
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