Son Dakika Haberleri: Fındık mantarına 'gurbetçi' rağbeti
Son Dakika Yaşam Haber

Fındık mantarına 'gurbetçi' rağbeti

49 dakika önce

Ordu'da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarına Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçileri oldukça fazla rağbet gösteriyor.

Fındık mantarına 'gurbetçi' rağbeti, System.String[]
Ordu'da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarına Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçileri oldukça fazla rağbet gösteriyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor. Yağışlar sonrası yetişen ve toplaması bir hayli zor olan tirmit mantarı, vatandaşlar tarafından bu mevsimde bolca alınarak, hem turşu yapılıyor hem de dondurucularda muhafaza ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı için il dışından gelen gurbetçiler, 10'ar kiloluk tirmit alıp, gidecekleri yere götürüyor. Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda bu zamanda 'fındık' çeşidiyle satılıyor. Satıcıların da yüzünü güldüren tirmitin kilogramı 20 TL'den satışa sunuluyor.

Ordu'da tirmit mantarı satışı yapan Alaaddin Polat yağmur yağışına göre ekim ayının sonuna kadar tezgahlarda tirmitin bulanabileceğini söyledi. Şuan satılanların yaz tirmiti olduğunu, sonbahar mevsiminde de yeniden tirmitlerin tezgahlarda olacağını ifade eden Polat, "İnsanlar şimdiden bol bol gidecekleri yere götürüyor. Özellikle gurbetçiler yüklü miktarda alıp, bu lezzetin özlemini ve hasretini gidecekleri yere götürüyor. Şuan en çok talep gurbetçilerden geliyor" dedi. - ORDU
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğluyla kavga eden baba yan binanın çatısına düştü
Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:18:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık mantarına 'gurbetçi' rağbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]