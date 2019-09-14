Son Dakika Haberleri: Fındık piyasaya inince altın sektörü de hareketlendi
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Fındık piyasaya inince altın sektörü de hareketlendi

1 saat önce

Ordulu kuyumcular fındığın piyasaya inmesi ile birlikte altına yatırım yapan kişilerin sayısının arttığını söylediler.

Fındık piyasaya inince altın sektörü de hareketlendi, System.String[]

Ordulu kuyumcular fındığın piyasaya inmesi ile birlikte altına yatırım yapan kişilerin sayısının arttığını söylediler.


Düğünlerini fındık hasadı sonrasına ayarlayan üreticilerin birçoğu kuyumcuların yolunu tutarken altın fiyatlarındaki yükselme olmadan kuyumcular vatandaşların yatırım yapma zamanın tam da bu zamana olduğunu belirttiler.


Fatsalı kuyumculardan İsmail Sade, "Düğün sezonu bu yıl yoğun geçti. Altın fiyatlarının dünya genelinde yüksek olma durumunun dünyada ki genel yapısından kaynaklı yükseliş gösterdiği ve bu şekilde ilerleyeceğini belirtmek isterim. Dolar yükselirse altın olumsuz bir şekilde düşer altın yükselirse dolar düşer. Şimdi ise yine yoğunluk yaşanıyor. Fındık bitti ve vatandaşlar düğün yapmaya başladılar. Bizlerinde işlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Ayrıca altına yatarım yapmak isteyen vatandaşlarımızda bu fiyatların üzerinden altınını alabilirler" dedi.


Kuyumcu Beytullah Gül ise "Düğün sezonu beklentilerimizin üstünde. Fındık fiyatlarının artışıyla piyasada gözle görülür bir hareketlilik var. Altın fiyatlarının gelecek dönemde de yükseleceğini belirtmek istiyorum. Sezon ekonomik anlamda iyi geçecek. Düğün yapmak isteyen daha çok olsa da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız da bir o kadar var. Fındık paralarını altına yatırıp değerlendirenler önümüzde ki günlerde daha kazançlı çıkacaklar düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.


Kuyumcu Hakan Şimşek ise "Bu sene ki düğün sezonu kendi açımdan daha durgun geçti. Altın durumları ise Kurban bayramından sonra ki dönemde birden bire çıkış yaşadı. 240 TL'den fiyatlar biranda 270 TL'ye kadar çıktı. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen vatandaşlara altın üzerinden devam etmelerini öneriyorum. Altının önünün açık olduğunu söylemek isterim" diye konuştu. - ORDU

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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