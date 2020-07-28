Fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun - Son Dakika

Fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık sektörünün tüm paydaşlarının önerilerini dikkate alma lütfunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sektör adına, fındık ihracatçıları adına şükranlarını sunduklarını bildirdi.

Fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun, System.String[]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık sektörünün tüm paydaşlarının önerilerini dikkate alma lütfunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sektör adına, fındık ihracatçıları adına şükranlarını sunduklarını bildirdi.

Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, geçen haftalarda gerek basın kanalıyla gerekse de yazışmalarla 2020/2021 sezonu fındık fiyatlarının hasat öncesi üretici ve ihracatçının beklentileri düzeyindeki rakamlardan açıklanması hususunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara arz ettiklerini anımsattı.

Erdoğan'ın, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında fındık fiyatlarını öneri ve beklentileri düzeyinde açıklayarak hem alın terinin sahibi fındık üreticisi hem de üreticinin alın terini değere dönüştüren, ülkeye döviz girdisi sağlayan ihracat camiasını ziyadesiyle memnun ettiğini vurgulayan Cirav, "Sayın Cumhurbaşkanımızca Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatı 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira olarak açıklanan fiyatlar, yapılacak destekleme ödemeleri ile kilogram başına 25 lira ile 25,5 liraya yükselmiş olacaktır. Fındık sektörünün tüm paydaşlarının önerilerini dikkate alma lütfunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sektör adına, fındık ihracatçıları adına şükranlarımızı arz ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cirav, her daim desteklerini gördükleri, bu süreçte de yine kendilerine büyük destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, sektörün duayeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, ihracat ayağında yine kendilerine önemli destekleri olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve tüm diğer bakanlar ile önceki sezonlarda fındık alım politikasının uygulamasını başarılı şekilde uygulayan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü, yönetim kurulu ve personeline de teşekkür etti.

Fındık ihracatının, tarihin en yüksek ihracat miktarına ulaştığına dikkati çeken Cirav, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürütülen bu başarılı politikalar sonucu geçtiğimiz sezon olan 2019/2020 ürünü ihraç sezonunda 1 Eylül 2019'da başlayan ihraç sezon başlangıcından 27 Temmuz 2020 tarihine kadar geçen yaklaşık 11 aylık dönemde fındık ihracatımız öngördüğümüz şekilde tarihin en yüksek ihracat miktarına çıkarak 327 bin 290 tona ulaşmıştır. Sezon sonu olan 31 Ağustos'a kadar 330 bin ton rakamı dahi aşılmış olacaktır. Bu miktar karşılığında da sağlanan döviz girdimiz yine tarihin en yüksek rakamına ulaşarak 2 milyar 199 milyon dolar olmuştur. Bu başarıyı sektör paydaşlarının önerilerini dikkate alarak politika oluşturan çok değerli Cumhurbaşkanlığı Hükümetimize borçluyuz."

Cirav, yeni sezonda da önerilerinin dikkate alınarak fiyat açıklanması, sektörün görüşleri doğrultusunda alım politikası oluşturulması nedeniyle ihracatta çok daha iyi ve üst rakamlara ulaşacaklarından ümitli olduklarının altını çizerek, "Bu vesile ile tekrar ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm kabine mensubu bakanlarımıza şükranlarımızı arz ediyor, bizlerin sesini kamuoyuna ulaştıran ve başarılarımızın elde edilmesinde önemli katkıları olan siz değerli basın mensuplarına da sektör adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:43

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun - Son Dakika Ekonomi

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