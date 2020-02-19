Fındık-Sen Başkanı Yaşar: "Kar yağışları ve don olayı fındığa fayda sağlamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık-Sen Başkanı Yaşar: 'Kar yağışları ve don olayı fındığa fayda sağlamıştır' - Son Dakika Ekonomi

Fındık-Sen Başkanı Yaşar: "Kar yağışları ve don olayı fındığa fayda sağlamıştır"

7 saat önce

Çiftçi Sendikalarına bağlı Fındık Üreticileri Sendikası Başkanı Kutsi Yaşar, 8-9 Şubat tarihlerinde yağan kar ve ardından gelen don felaketinin fındığa herhangi bir zararı olmadığını söyledi.

Fındık-Sen Başkanı Yaşar:

Çiftçi Sendikalarına bağlı Fındık Üreticileri Sendikası Başkanı Kutsi Yaşar, 8-9 Şubat tarihlerinde yağan kar ve ardından gelen don felaketinin fındığa herhangi bir zararı olmadığını söyledi.


Yaşar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kar yağışlarının aslında geç kalan yağışlar olduğunu söylememiz çok doğru olacaktır, soğuklanma ihtiyacı olan bir bitki olan fındığa çok ciddi faydası oldu. Mart ayında ve geç donlar dediğimiz Nisan ve Mayıs aylarında olacak olan donlar tehlike teşkil edecektir. Fındığın tozlanma ile döllenme aşamalarında olduğumuz ve 1-1.5 ay sürecek olan bu dönemde herhangi bir tehlike yoktur doğumların başlayacağı Mart ve Nisan aylarında bir don olursa o zaman işte tehlike olacaktır" dedi. - GİRESUN

Kutsi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:14 Kaynak: İHA
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