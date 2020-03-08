Fındık'tan üzücü haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık'tan üzücü haber - Son Dakika

Fındık'tan üzücü haber

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, üzerindeki önlüğü ile derslere katılarak köy okulunun maskotu olan 'Fındık' tedavi gördüğü veteriner kliniğinde öldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık aynı gün hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edilmişti. Özel klinikte tedaviye alınan köpeğin yapılan muayenesinde 'gençlik hastalığı' teşhisi konuldu. Yaklaşık 14 gündür devam eden tedavi sürecini atlatamayan Fındık bugün geç saatlerde öldü. Veteriner Tekniker Yağmur Denli, Fındık'ın yapılan tedavilere rağmen gençlik hastalığını atlatamadığını kaydetti.

(Nurhan İçmez/İHA)

Fındık'tan üzücü haber

Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mavi önlüğüyle Türkiye'nin sevgilisi olan Fındık hayatını kaybetti
İsrail, koronavirüs salgını nedeniyle Mısır ile sınır kapısını kapattı Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık'tan üzücü haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]