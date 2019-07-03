Son Dakika Haberleri: Fındık tarımı yapan kadınlara eğitim verilecek
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Fındık tarımı yapan kadınlara eğitim verilecek

2 saat önce

Ordu ve Giresun'da, yaşları 18-50 arasında değişen fındık yetiştiricisi kadınlara tarım eğitimi verilecek.

Fındık tarımı yapan kadınlara eğitim verilecek, System.String[]
Ordu ve Giresun'da, yaşları 18-50 arasında değişen fındık yetiştiricisi kadınlara tarım eğitimi verilecek.
Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların teknik ve ekolojik bilgilerini artırmanın yanı sıra fındıkta verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla Yavuz Gıda işbirliğiyle "Kadınız, Eğitimliyiz, Fındıkta Lideriz" projesinin hayata geçirildiğini belirtti.
Fındık tarımı yapan kadınların eğitim etkinliklerine katılımının az olduğuna dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:
"Karadeniz kadınları zaten çok çalışkan ve yeniliklere açıktır. Evinde söz sahibidir. Bahçede sadece fındık toplamaz, sepet taşır, gübre atar, çapa yapar ancak bugüne kadar fındıkla ilgili yapılan eğitimlere katılan kadın sayısının çok az olduğunu fark ettik. Kadınlarımız nasıl fındık bahçesinde çalışıyorsa eğitimini de almaları gereklidir."
Akar, projeyle fındık bahçelerinde yapılması gereken ancak yapılmayan veya yanlış yapılan bakım ve ilaçlama gibi faaliyetleri en doğru şekliyle kadınlara öğreteceklerine işaret ederek, böylelikle kadınların fındıkta verim ve kaliteyi artırıcı bilgiye sahip olmalarını ve bilgiyi bahçeye aktarmalarını sağlayacaklarını kaydetti.
Tüm bu faaliyetler için hem enstitü uzmanları hem de Yavuz Gıda'nın teknik ekibinin iş birliği yapacağını aktaran Akar, Giresun'da iki, Ordu'da da bir köyde projenin uygulanacağını dile getirdi.
Akar, projenin hedef kitlesinin fındık yetiştiren ve köyde ikamet eden 18-50 yaş arası kadınlar olduğunu aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:46 Kaynak: AA
Ekonomi
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