Fındık tarımında ilk: ZİHA - Son Dakika

Fındık tarımında ilk: ZİHA

01.05.2021 13:32

Fındık tarımında ilk: ZİHA Ordu'da fındık bahçelerinin ilaçlanmasını ZİHA'lar yapıyor Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındık sektöründe bir ilke daha imza atıldı.

Fındık tarımında ilk: ZİHA

Ordu'da fındık bahçelerinin ilaçlanmasını ZİHA'lar yapıyor

ORDU - Türkiye'nin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan fındık sektöründe bir ilke daha imza atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı Fındık Verimliliği Projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez fındıkta Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla ilaçlama yapıldı. Yeni uygulamayla birlikte, yamaç arazilerden oluşan zorlu coğrafyada hem zamandan hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf sağlanacak.

Ordu'da fındıkta birim alandan daha fazla ürün almak için başlatılan Fındık Verimliliği Projesi, tüm hızıyla sürüyor. Daha önce 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile büyük ses getiren Büyükşehir Belediyesi, FINVER Projesi ile tarım alanındaki atılımlara devam ediyor.

Bu yıl 300 dönümlük fındık bahçesinde başarıyla pilot uygulaması başlatılan FINVER'de hedef, gelecek yıl bin dönümlük arazide bu uygulamayı sürdürmek olacak. Proje kapsamında atıl vaziyette olan fındık bahçelerinin bakımı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından A'dan Z'ye yapılıyor.

Tarımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak verimliliği artırmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET ile başlattığı ortak çalışma ile yine bir ilke imza attı. FINVER projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılan 300 dönüm fındık bahçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET A.Ş.'ye bağlı zirai insansız hava araçlarıyla ilaçlama yapıldı.

Ordu'da yaygınlaşması planlanan yeni sistemle birlikte, hem zamandan, hem maliyetten hem de işçilikten yüzde 45 oranında tasarruf sağlanacak.

Bahçeler 5 yıllığına kiralanıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz, "Fındık Verimliliğini Artırma Projesi kapsamında bahçesine bakamayan vatandaşlarımızdan bahçelerini kiralıyoruz. 5 Yıl boyunca, budamadan gübrelemesine, ilaçlamadan hasadına kadar tüm süreci kapsayacak çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 5 yıl boyunca da aynı bahçeden iki katı ürün almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda teknolojik imkanlardan da üst düzeyde yararlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Fındık bahçelerinde ilk kez kullanılıyor

Zirai İlaçlama Araçlarının fındık bahçelerinde ilk kez kullanıldığına dikkat çeken Suyabatmaz, "Bugün burada fındık yetiştiriciliğinde ilk kez kullanılan Zirai İnsansız Hava Aracıyla dakikalar içerisinde 10 dönümlük bir alanı ilk kez ilaçladık. Bu ilaçlama sayesinde, hem zamandan, hem maliyetten hem de işçilikten tasarruf etmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin stratejik ihracat kalemi olan fındığa bir katma değer sağlıyoruz" diye konuştu.

Ulaşılamayan nokta kalmayacak

ORTAR A.Ş. Genel MüdürüSancarEser ise "ORTAR A.Ş olarak Türkiye'de ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Ordu'da, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte fındıkta Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla birlikte ilaçlama başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatifleriyle gerçekleştirdiğimiz birçok projemiz var. Engebeli bir arazi yapımız var. Bu arazi yapısıyla birlikte ulaşılamayan bahçelerimiz var. Bu İnsansız hava araçlarıyla birlikte ulaşılamayan nokta kalmayacak. Bundan sonra da tarımla ilgili diğer alanlarda Zirai İnsansız Hava Araçlarını kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Maliyetler düştü

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TARNET AŞ Operasyon Hizmetleri Direktörü Mustafa Gül, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte fındık bahçesi ilaçlama hizmeti için buradayız. Bölgedeki arazi şartlarının dik ve eğimli olmasına bağlı olarak maliyetlerin yüksek olması nedeniyle dronle ilaçlama çalışması yapacağız. Amacımız tarımdaki girdi maliyetlerini düşürerek, verimi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Fındık tarımında ilk: ZİHA
Fındık tarımında ilk: ZİHA
Fındık tarımında ilk: ZİHA
Fındık tarımında ilk: ZİHA

Türkiye, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık tarımında ilk: ZİHA - Son Dakika Ekonomi


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