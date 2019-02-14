Fındık Tarımında Şubat Ayı Önemli"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık tarımında kaliteli ve bol ürün oluşumu için şubat ayının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık tarımında kaliteli ve bol ürün oluşumu için şubat ayının büyük önem taşıdığını bildirdi.





Karan, yaptığı yazılı açıklamada, bu ayla birlikte fındık bitkisinde karanfillerin (dişi çiçek) iyice olgunlaştığını, erkek çiçek olan püseneklerin de çiçek tozlarını yaymaya başladıklarını belirtti.





Özellikle hafif esen rüzgarlı günlerde fındık bahçelerinin sarı bir tül gibi görünmeye başladığına işaret eden Karan, şunları aktardı:





"Bu, sarı renkli çiçek tozlarını rüzgarlarla uçarak karanfillere ulaşması ve döllenmesinin başlayacağının işaretidir. Havalar bu ayda ne kadar güzel geçer, ne kadar çiçek tozu uçuşur ve karanfillere de ulaşır, döllenme ne kadar iyi olursa ürün o kadar bol olacaktır."





Kaliteli ve daha fazla ürün almak için döllenen karanfillerin şubat döneminde iyi beslenmesi gerektiğini ifade eden Karan, bunun için de mutlaka ay içerisinde bahçelerde gereken bakım ve zararlı mücadelesinin yapılmasını istedi.



Karan, üreticilere, bahçelerinde doğal çiftlik gübresi kullanmalarını, yanmış çiftlik gübrelerinin de fındık ocakların çevresine dal izdüşümüne gelecek şekilde 25-30 kilogram kadar ve toprağa karıştırılmak suretiyle uygulanmasını tavsiye etti.



Karan, çiftçilere bahçelerde şubat ayında bahçelerinde zararlılara karşı da gerekli mücadeleyi yapmaları çağrısında bulundu.

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