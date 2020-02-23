Fındık tedavi için Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık tedavi için Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

Fındık tedavi için Ankara'ya gönderildi

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde giydiği mavi önlük sonrasında okula başlayan, sevimli hareketleriyle de ülke gündemine oturan köpek Fındık, hastalığının ilerlemesi sonrasında tedavi için Ankara'ya gönderildi.

Fındık tedavi için Ankara'ya gönderildi, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde giydiği mavi önlük sonrasında okula başlayan, sevimli hareketleriyle de ülke gündemine oturan köpek Fındık, hastalığının ilerlemesi sonrasında tedavi için Ankara'ya gönderildi.


Tokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, ilçeye 7 km uzaklıktaki 37 öğrencisi bulunan Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda yeni hayatına başlamıştı. Okulda yaşayan ve önlük giydirilen Fındık, zaman zaman öğrencilerle birlikte derslere de katılıyordu. Medyanın da ilgisiyle birden Türkiye'nin gündemine oturan Fındık hasta oldu. Sık sık veteriner kontrolünde iyileşmesi için çaba sarf edilen sevimli köpek Fındık'ın durumu ağırlaşınca, Turhal Belediyesinin de verdiği destekle Ankara'ya sevk edildi. Fındık'ın kan değerleri düşük çıktığı için gönderildiği, ilk belirlemelere göre viral enfeksiyon yaşadığı, bağışıklığı yapılan tedavilerle güçlendirildikten sonra yeniden Tokat'a gönderileceği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Ankara, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu
Tecavüzle suçlanan profesör hakkında bilirkişi raporu açıklandı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 01:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık tedavi için Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]