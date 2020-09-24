'Fındık timleri' işbaşı yaptı - Son Dakika

'Fındık timleri' işbaşı yaptı

ORDU'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, geçen yıl başlatılan 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' ile fındıkta kalite ve verimlilik artarken, projenin bu yıl da devam etmesi için 'fındık timleri' yeniden işbaşı yaptı.

'Fındık timleri' işbaşı yaptı, System.String[]

ORDU'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, geçen yıl başlatılan 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' ile fındıkta kalite ve verimlilik artarken, projenin bu yıl da devam etmesi için 'fındık timleri' yeniden işbaşı yaptı.

Ordu Valiliği öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ziraat Odaları işbirliği ile il genelinde 670 mahallede 2 bin 500 örnek fındık bahçesi oluşturulması amacıyla geçen yıl 'Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında görevli ekip, 19 ilçede gruplar halinde çalışmaya başladı. Fındık timleri için çapa makinesi, budama seti, motor, makas gibi aletler alındı. Projeyle dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'inin Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35'inin karşılandığı Ordu'da, verimin daha da artırılması, yaşlı fındık bahçelerinin de gençleştirilmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kasım 2019 ile Mayıs 2020 dönemi içerisinde budama timlerinin binin üzerinde örnek fındık bahçesi oluşturduğunu, bu sezon ise hasat ve harman işleminin tamamlanmasıyla birlikte projenin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlükleri, Ziraat Odalarında görevli teknik personelden oluşan 35 budama fındık timinin 19 ilçede yeni örnek bahçeler oluşturmak için çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, "Oluşturduğumuz örnek bahçelerimizde verim 250-350 kilogram aralığında gerçekleşti. Uyguladığımız projelerimiz üreticilerimiz tarafından da çok benimsendi ve ilimiz genelinde örnek bahçelerin sayısı her geçen gün artarak devam etti. İlimizde son 10 yılda gerçekleşen fındık üretim miktarlarını ele aldığımızda fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014 yılından bugüne yaptığımız çalışmaların başarıya ulaştığı açıkça görülüyor" dedi.

Son 5 yılda gerçekleşen verim ortalamasının bir önceki 5 yılın ortalamasından dekara 21 kilogram daha fazla olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fındık üretiminde dekara sağlanan bu 21 kilogramlık verim artışının, fındık üretim alanımız ve bugünkü fındık fiyatları dikkate alındığında ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar TL'dir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Ordu ili olarak ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonrası için de üreticilerimiz ve sektörün diğer temsilcileri ile birlikte yapacağımız çalışmalarla fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını daha da arttıracağız" diye konuştu.


Ordu Valiliği, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Fındık timleri' işbaşı yaptı - Son Dakika Ekonomi

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