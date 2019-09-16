Fındık timleri verimi artırmak için çalışacak

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında kurulacak 35 tim vasıtasıyla il genelindeki her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacağını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun en önemli tarımsal ürününün fındık olduğunu, kentte 125 bini aşkın üreticinin fındık tarımı yaptığını belirtti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 25'inin Ordulu üreticiler tarafından karşılandığına işaret eden Yılmaz, daha önce fındıkta verimliliğin artırılması için çalışmaların yapıldığını ve bu projelerden sonuç alındığını aktardı.

Yılmaz, "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması Projesi'nin uygulandığını belirterek "Bu projeyle her ilçemizde örnek bahçeler oluşturulmuş ve bu bahçelerimizde dekara verim 250-350 kilograma kadar ulaşmıştır. Bu rakamlar bize doğru bir budama ve gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Oluşturulan örnek bahçelerin üreticiler tarafından benimsendiğini, il genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe tesis edildiğini belirten Yılmaz, şimdi ise hedeflerini daha yukarı taşıyacak kapsam olarak çok daha geniş bir proje hayata geçirileceğini söyledi.

Yılmaz, bu kapsamda Ordu Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi"nin uygulanmaya başlayacağını ifade ederek proje kapsamında kurulacak 35 tim vasıtasıyla il genelinde her mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacağını kaydetti.

Projenin uygulanmasında kullanılacak alet ve makinelerin tamamının Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca karşılanacağına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında tim personeline, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman personeli tarafından öncelikle fındıkta bakım, besleme, budama, gübreleme, hastalık ve zararlılar ile mücadele gibi teknik konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimler tamamlandıktan sonra her tim alet-ekipman yönünden donatılarak sahaya çıkmaya hazır hale getirilecek ve görevlendirildikleri ilçelerde örnek bahçelerini oluşturmaya başlayacaklardır."

Yılmaz, oluşturulacak örnek bahçelerde, budama işleminin yanı sıra toprak numunesi alma ve numune sonuçlarına göre gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadelenin yine timler gözetiminde yapılacağına dikkati çekerek, "Ayrıca bu bahçelerimizden aldığımız toprak numuneleri, ilimiz genelindeki toprakların özellikleri bakımından bizlere önemli fikirler verecek ve uygulama yapılan bahçelerin koordinatları alınarak toprak analiz raporuna göre haritalandırma yapılacaktır." dedi.

Yılmaz, projenin Ekim 2019-Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacağını sözlerine ekledi.