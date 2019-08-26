Son Dakika Haberleri: Fındık toplarken göğsüne yorgun mermi isabet etti
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Fındık toplarken göğsüne yorgun mermi isabet etti

1 saat önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde göğsüne yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Fındık toplarken göğsüne yorgun mermi isabet etti, System.String[]

Ordu'nun Gölköy ilçesinde göğsüne yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde fındık hasadı yapan Yusuf Coşkun, bir anda yere düştü.

Durumu fark eden yakınları Coşkun'un göğsünden yaralandığını fark etti.

112 Acil Servis ekibince Gölköy Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun'a yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edilen Coşkun'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmetli, Gölköy, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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