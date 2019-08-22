Son Dakika Haberleri: Fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu
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Fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu

4 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu.

Fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık toplarken kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turnalı Mahallesi'nde fındık toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen Emine Köse'den (79) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Hemen harekete geçen ekipler ve vatandaşlar, yaşlı kadını 12 saatlik arama sonucunda mahallenin yakınındaki ormanlık alanda buldu.

Ailesine teslim edilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynarca, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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