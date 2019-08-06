Son Dakika Haberleri: Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı
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Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı

1 saat önce

DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fındık toplarken ormana yuvarlanan genci, AFAD kurtardı, System.String[]


DÜZCE'de, fındık toplarken ormanlık alana yuvarlanan Irak uyruklu işçi Abdullah H. (17), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Oğlunun bulunduğunu gören babası gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde fındık toplayan Irak uyruklu Abdullah H., yamaçtan yuvarlandı. Genç, yüksek bir noktadan ormana düştü, Oğlunun düştüğünü gören İmmad H. (43), güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil, AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan aramalar sonucu Abdullah H.'ye ulaşıp, yukarı çıkardı.
Oğlunun bulunduğunu gören baba, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan Abdullah H.'nin herhangi bir yarasının olmadığı belirlenince, ailesine teslim edildi.

- Zce
İşçi, Irak, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:09 Kaynak: DHA
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