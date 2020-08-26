Fındık toplarken vurulup ölen Doğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Fındık toplarken vurulup ölen Doğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi

SAMSUN'un Terme ilçesinde fındık toplarken sırtına mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Doğan Can Yılmaz (17) Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi.

Fındık toplarken vurulup ölen Doğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde fındık toplarken sırtına mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Doğan Can Yılmaz (17) Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprağa verildi. Acılı baba Mehmet Yılmaz, "Çocuklarım, fındık toplarken 5-6 kişilik bir grup tabancalarla bir ağaca nişan alarak atış yapmış. Bu atışlar sırasında oğlum sırtından vurularak öldü, rahmetli oldu. Devletimizden bu konunun aydınlatılması için yardım bekliyoruz. Tek isteğimiz bu" dedi.

Manavgat'tan 15 gün önce Samsun'un Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'ne akrabalarının yanına annesi ve kız kardeşleriyle birlikte tatile giden açık lise öğrencisi Doğan Can Yılmaz, harçlığını çıkarmak amacıyla fındık toplamaya başladı. Geçen pazar günü akrabalarıyla fındık toplamaya giden Doğan Can Yılmaz, karşı tarafta bulunan bahçeden silahla ateş edilmesiyle sırtından yaralandı. Akrabaları tarafından Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan Can Yılmaz yolda yaşamını yitirdi. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğan Can Yılmaz, bugün ikindi namazına müteakip, ailesinin yaşadığı Manavgat ilçesindeki Kavaklı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam, helallik alırken cemaatten ateşli silahlardan uzak durulmasını isterken, "Bu dünya fanidir. İstesek de istemesek de bu yolculuğa çıkacağız. Genci yaşlısı yok. Yeğenim, evladım diyorum, 17 yaşında, Rabbime gitti. Sizlerden istirhamın, ateşli silahlardan uzak durun. Uzak durun. Ciğerimiz yandı. Bir başka ailenin daha ciğeri yanmasın. Sizlerden istirhamım bu" dedi.'KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Oğlunun bir maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle büyük bir şok yaşayan baba Mehmet Yılmaz, 2 de kızı olduğunu söyledi. Çocuklarını tatil dolayısıyla Samsun'un Terme ilçesindeki akrabalarının yanına gönderdiğini anlatan baba Yılmaz, "Çocuklarımı 20 günlük tatile gönderdim. Kuzenleriyle birlikte harçlığını çıkarmak için fındık toplamaya gitmişler" dedi. Olay yerinde yan yana iki bahçenin sahiplerinin akraba olduğunu ve aralarında bahçelerin paylaşımı konusunda husumet bulunduğunu duyduğunu anlatan Mehmet Yılmaz, "Orada silah atılması normal bir durum değil. Orada 2 tane bahçe var, bahçe sahipleri akraba ancak aralarında tartışma olmuş ve sahipleri 'şu bahçe senin bu bahçe benim' diyerek davalık olmuşlar. Bize göre, bunun bilinçli bir şey olduğunu ve korkutmak amacıyla ateş edildiğini düşünüyoruz. Yoksa öyle ağaca filan ateş edildiğini zannetmiyorum" diye konuştu. 'POLİS MEMURU SUÇU KABULLENMİŞ'Olayın geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında meydana geldiğini aktaran baba Yılmaz, şunları söyledi:  "Çocuklarım, fındık toplarken 5-6 kişilik bir grup tabancalarla bir ağaca nişan alarak atış yapmış. Bu atışlar sırasında oğlum sırtından vurularak öldü, rahmetli oldu. Bu atış yapanlardan bir tanesi polis memuru, şu anda Bitlis'te görev yapıyormuş. Suçu kabullenmiş, 'benim suçum varsa yatarım' demiş. Şu anda devletimizden bu konunun aydınlatılması için yardım bekliyoruz. Tek isteğimiz bu. Olayla ilgili gözaltına alınma oldu. O polis gözaltına alındı, başkaları alındı mı ondan tam bir bilgim yok ama en son 7 kişi diye duydum."

Öte yandan Doğan Can Yılmaz'ın olay günü fındık toplarlarken çekilmiş bir görüntüsü de ortaya çıktı.


Can Yılmaz, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 18:50

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fındık toplarken vurulup ölen Doğan, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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