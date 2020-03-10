'Fındık', Turhal'da toprağa verildi - Son Dakika
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'Fındık', Turhal'da toprağa verildi

6 saat önce

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köyü okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve 'gençlik hastalığı' nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen 'Fındık' adlı yavru köpek toprağa verildi.

'Fındık', Turhal'da toprağa verildi, System.String[]
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köyü okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve 'gençlik hastalığı' nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen 'Fındık' adlı yavru köpek toprağa verildi.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu oldu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. 'Gençlik hastalığı' teşhisi konulan  ve özel klinikte tedavi olan Fındık, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde Turhal Belediyesi'ne ait  araç ile Fındık'ın cansız bedeni Turhal'a getirildi. Fındık, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Fındık defnedilirken Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğretmeni Mustafa Önlen ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç da hazır bulundu. Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nihal Erkoç mezarına kadar kucağında taşıdı. Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.


- Tokat
Kayacık, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:06 Kaynak: DHA
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