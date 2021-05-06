Fındık üreticileri bahçelerinde ilaçlama ve temizlik işlerini yapıyor - Son Dakika

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, üreticilerin bahçelerinde ilaçlama ve temizlik işlemi yaptıklarını bildirdi.

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen tam kapanmanın ardından üreticilerin bahçelerindeki fındıkla ilgilenmeye başladıklarını belirtti.

İlçede esnaflık yapan ancak fındık bahçesi olan üreticiler bulunduğuna işaret eden Bakır, 17 günlük tam kapanma sürecinin üreticilerinin işine yaradığını vurguladı.

Ziyaret ettikleri üreticilerin bahçelerindeki fındıklarda incelemelerde bulunduklarını aktaran Bakır, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bahçelerinde ilaçlama ve temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Biz de elimizden geldiğince üreticilerimizi ziyaret ederek fındıkla alakalı fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnceleme yaptığımız bahçelerde bol miktarda fındık olduğunu görüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve DOKAP tarafından da üreticilerimize ekipman ve makine desteği gerçekleştirildi. Üreticilerimiz bu makineleri ortak olarak kullanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyemize ve DOKAP'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçireceğiz."