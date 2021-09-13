Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatı açıklamaları sonrasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımına 1 Eylül tarihi itibarıyla başlanan fındıkta, üretici Çarşamba ilçesinde TMO alım noktası önünde yoğunluk oluşturdu. Fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ilçedeki alım noktalarından biri olan Çarşamba Şeker Fabrikası önünde sıraya girdiler. Sabahın ilk ışıklarından itibaren alım noktasına araçlarıyla gelen üreticilerin birçoğu TMO'nun yaptığı alımı ve belirlediği fiyatı yerinde bularak "Tüccardan bizi kurtardı" değerlendirmesinde bulundu.

"UYGULAMA GAYET YERİNDE"

Randevu sistemi ile TMO'ya yeni sezonun fındık mahsulünü getiren İbrahim Günay, "Bu uygulama olmasa vatandaş tüccarın eline kalacaktı. Tüccar, randıman ile oynuyor. 50-53 gelen randımanı 48 getiriyor. Oradan fiyatını kırıyor. Ton başı 52-53 randıman gelen bir fındıklarda 3 bin-3 bin 500 TL fiyat oynuyor. Fındığımın bir kısmı 54 gelmişti. Tüccara götürdüğüm ve 23 TL'den verdiğim aynı fındık şimdi burada 28,5 TL. Bu belki 500 kiloda ya da bir tonda fark etmiyor ama 10-20 ton fındık yapan insanlar var. TMO'nun uygulaması gayet yerinde, bu kadar kuyruk olacak tabii. Fiyata da gelince fındığın fiyatı biraz daha yüksek olabilir" dedi.

PANCAR SIRASI YERİNİ FINDIK SIRASINA BIRAKTI

10 yılı aşkın süredir hizmete ara verilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nın TMO'nun fındık alım noktası olmasıyla birlikte fabrika girişinde yoğunluk yaşanıyor. Bölgede önceki dönemlerde pancar üretimi yapıp sökümünü yaptığı pancarı traktörlerle Çarşamba Şeker Fabrikası'na getiren üreticilerin yerini son yıllarda TMO'ya fındık getirmek isteyen üreticilerin traktörleri aldı. Uzun kuyrukların oluştuğu Şeker Fabrikası önünde bazı üreticiler, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılacağından umutlu olduklarını da aktardılar.