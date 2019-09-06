Fındık üreticileri TMO'dan memnun

Düzce'de çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı ve TMO'nun alım yapması konusundaki açıklamaları sonrasında fındık alımına başlayan Toprak Mahsülleri Ofisi'nin uygulamalarından memnun.

Akçakoca ilçesinde oluşturulan TMO fındık alım noktasına gelen üreticiler, ofise fındığını teslim ediyor.

TMO'yu ziyaret eden AK Parti Akçakoca İlçe Başkanı Esvet Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık alımının 2 hafta önce başladığını söyledi.

Üreticilerin durumdan son derece memnun olduğunu ve bunu kendilerine ilettiğini aktaran Sarıoğlu, şöyle konuştu:

"Yetkililerden bilgiler aldık, herhangi bir problem yok. Yetkililer ellerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Fındık alım kriterlerindeki oranların yükseltilmesi için yetkililerden istekte bulunacağız. Bu oranların yükseltilmesi için üretici bizden destek istedi."

Ofise fındık teslim eden üretici Engin Yalcı da TMO'nun fındık alımından memnun olduğunu ifade etti.

Ofis çalışanlarının da kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Yalcı, "Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürünlerini tüccara getirecek üreticilerin, TMO'ya getirmelerini tavsiye ediyorum. Ekonomik olarak bizi destekliyor. Güzel bir kurum, herkese hayırlı olsun." dedi.

Üretici Hüseyin Variçli de fiyatların beklentiler doğrultusunda olduğunu belirterek, "Çiçekpınar köyünden buraya fındık getirdim. Fiyatlarımız çok güzel, çok memnunum. Sadece kotanın yükseltilmesini istiyorum." diye konuştu.