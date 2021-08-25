Fındık üreticileri ürünlerini kara yolu kenarındaki kaldırımlarda kurutmaya çalışıyor - Son Dakika

Giresun'da, bahçelerindeki fındığı hasat eden üreticiler, kara yolu kenarındaki kaldırımlara serdikleri ürünlerini kurutmak için uğraş veriyor.

Üreticiler fındığın zurufundan (yeşil kabuğu) ayrıldığı patoz işleminin ardından ürünü, satış öncesi güneşte kurutmaya bırakıyor. Bu işlem için beton ve düz zemin tercih eden üreticiler, harmanların yanı sıra Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları da kullanıyor.

Kaldırımların bir bölümüne döktükleri fındıkları gün boyunca karıştırarak kurutan üreticiler, yaklaşık bir hafta boyunca ürünlerinin başında bekliyor.

Fındık üreticisi Uğur Hakyemez, AA muhabirine, yaklaşık 10 gündür fındık topladıklarını belirterek, hasat sürerken topladıkları fındığın bir kısmını sahile kurutmaya getirdiklerini söyledi.

Hava şartlarının, bir süredir fındık kurutmak için müsait olmadığını dile getiren Hakyemez, "Havalar hep kapalıydı, bulutlu ve yağmurluydu, daha yeni yeni hava güneşli, inşallah güneşle birlikte kuruyacak. Daha sonra da hemen satmayı düşünüyoruz." dedi.

Fındığın yanında 24 saat beklediklerini aktaran Hakyemez, hem güvenlik hem de devamlı karıştırarak daha iyi kurumasını sağlamak için ürünün başında durduklarını kaydetti.

Üretici Celal Tozluoğlu ise havaların yağışlı olması nedeniyle fındığı kurutamadıklarını ifade ederek, "Hava yeni açtı, inşallah kuruyacak. Fındığı bu sezon serin havada topladık ama kurutup da zurufundan ayırmak biraz geç oldu. Bu sene kurutması zor oldu, daha bugün ilk defa güneş açtı, başında bekliyoruz." diye konuştu.

Avni Turan da bu sene hasadın geçen yıla göre daha verimli olduğunu belirterek, "Hasadı bitirdik, iki gündür de sahil kenarındayız. Yerler ıslak olduğu için tam anlamıyla fındıkta kuruma gerçekleşmedi. İnşallah hava güneşli olursa iki günde kurutacağız. Bugün de güneş açtı, yarısı kurur diye düşünüyoruz." dedi.

Sahilde fındık kurutmanın daha kolay olduğunu anlatan Turan, köylerde çimenin üzerine göre daha iyi kuruma gerçekleştiğini söyledi.

Akrabalarına fındık hasadına yardım için Malatya'dan gelen Murat Şahin ise fındık kurutmak için sahilde yakınlarına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bana söylenen, kırsal kesimlerin nemli olması dolayısıyla fındığın sahilde kurutulduğu. Belediye de kaldırımlarda fındık kurutmaya müsaade ediyor, üreticiler buralara fındığı seriyor ve daha iyi kurutuyor." ifadelerini kullandı.