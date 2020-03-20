Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı - Son Dakika

Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı

6 saat önce

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, bölgedeki fındık üreticilerini zirai dona karşı uyardı.

Fındık üreticileri zirai dona karşı uyarıldı, System.String[]

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, bölgedeki fındık üreticilerini zirai dona karşı uyardı.


Geçen haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ardından bölgede ve ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası sonucunda tarım ürünleri zirai don riski altında. Terme'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle beraber kar yağışı yaşandı.


Zirai dona karşı fındık üreticilerine uyarılarda bulunan Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün yaptığı açıklamada mevsimlerin son yıllarda olağan dışı seyrettiğini kaydetti. Tarımsal ürünlerde büyük zarar meydana getirecek bir hava koşulunun henüz gerçekleşmediğinin altını çizen Başkan Ferda Ergün, "Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Süreci takip etmekteyiz. Ancak üreticilerimiz bundan sonra daha dikkatli olmalı ve tedbirler almalıdır. Özellikle gece yarısı hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi halinde zirai don yaşanabilir. Böyle bir sıcaklık düşüşü olması halinde üreticiler, geçmiş yıllarda olduğu gibi dumanlama yöntemiyle bahçelerini korumalıdır" diye konuştu.


Zirai don olaylarını yakından takip ettiklerini ve sahada sıklıkla incelemelerde bulunduklarını aktaran Başkan Ferda Ergün, fındık üreticilerine kolaylıklar diledi. - SAMSUN

Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:24 Kaynak: İHA

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