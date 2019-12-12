Fındık üreticilerinde "sıcak hava" tedirginliği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerinde 'sıcak hava' tedirginliği - Son Dakika Ekonomi

Fındık üreticilerinde "sıcak hava" tedirginliği

7 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, her mevsimin fındığa uygun olması gerektiğini belirterek, "Bugünlerde Karadeniz'de sahil ve orta kesimlerde yağacak kar, fındık için oldukça olumlu olabilir.

Fındık üreticilerinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, her mevsimin fındığa uygun olması gerektiğini belirterek, "Bugünlerde Karadeniz'de sahil ve orta kesimlerde yağacak kar, fındık için oldukça olumlu olabilir." dedi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydan bu yana hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, bu durumun fındık açısından olumsuz olabileceğini ifade etti.

Özellikle Karadeniz'de sahil ve orta kesimde sıcak havanın etkisini iyice hissettirdiğine değinen Soydan, birçok tarım ürününde olduğu gibi fındığın da bu dönemde yağmura, hatta kara ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Soydan, fındık ağaçlarının daha verimli olabilmesi için ürünün bu dönemde yağışlardan yararlanması gerektiğine işaret ederek, "Bu aylarda fındık ağaçlarının muhakkak soğuklama dönemini yaşaması gerekiyor. Çünkü özellikle ocak ve şubat döneminde tozlanma ve döllenme süreçleri başlayacak." diye konuştu.

Fındık üreticilerinin kar beklentisi olduğunu belirten Soydan, "Bölgemizde kar yağması fındık için daha olumlu olacaktır. Tespitlerimize göre son yıllarda böylesine bir hava yaşanmadı. Dolayısıyla bu durum üreticileri de tedirgin ediyor." dedi.

Şu anda fındık dallarında püsküllerin gayet iyi olduğunu ancak sürecin bu şekilde iyi devam etmesi için fındık ağaçlarının üzerine kar yağması gerektiğini ifade eden Soydan, "Her mevsimin fındığa uygun olması gerekiyor. Bugünlerde sahil ve orta kesimlerde yağacak kar, fındık için oldukça olumlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Soydan, üreticilerin doğal afetleri göz önünde bulundurarak bahçelerini sigorta yaptırmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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