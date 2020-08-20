Fındık üreticilerinden Posbıyık'a ziyaret - Son Dakika

Batı Karadeniz Bölgesi Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Dernek Başkanı Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, fındık üreticilerinin sorunlarını gündeme getirmek ve karşılaştıkları sıkıntıların ortadan kalkmasına katkı sağlamak için Batı Karadeniz Bölgesindeki fındıkçıları bir araya getirme gayretinde olduklarını söyledi.

Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunan Posbıyık da bölgenin geçim kaynaklarının başında fındık geldiğini belirtti.