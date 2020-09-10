Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" ile mücadele çağrısı - Son Dakika

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi (UFK) Levent Şahin Başaran, çiftçilerin "Amerikan beyaz kelebeği" mücadele etmesi gerektiğini belirterek aksi halde gelecek yıl fındıkta verim kaybı yaşanacağını bildirdi.

Başaran, fındık bahçelerinde görülen ve verimi düşürerek ekonomik kayıplara neden olan Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele için fındık üreticilerine çağrıda bulundu.

Levent Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeğinin fındık arazilerinde büyük zararlara sebep olduğunu aktararak üreticilerin hızlı bir şekilde ilaçlama çalışmalarına başlaması gerektiğini söyledi.

"Çiftçilerimizin ihmalkarlık yapmamasını rica ediyoruz"

Bu zararlıya karşı üreticilerin ziraat odalarından destek alabileceğini dile getiren Başaran, "Sezona girmeden önce nisan ayından itibaren üreticilerimizi uyarıyoruz. Üreticilerimizi devamlı 'Mücadelenizi yapın, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden, ziraat odalarından bilgi alın.' diye uyarıyoruz. Onlara hangi ilaçları kullanacaklarını söylüyoruz. Maalesef çiftçilerimiz bu konuda ihmalkar davranıyor." diye konuştu.

Başaran, bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapılmasını gerektiğini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi yaparsak üretici olarak önümüzdeki yıl iyi bir verim alabiliriz. Ama biz mücadelemizi yapmazsak önümüzdeki yıl fındıkta verim kaybımız çok olacak. Çiftçilerimizin bu konuda ihmalkarlık yapmamasını rica ediyoruz. Bir an önce mücadelelerine başlasınlar." ifadesini kullandı.