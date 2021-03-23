Fındık üreticilerine azotlu gübre uyarısı - Son Dakika

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine azotlu gübre uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, fındık bahçelerinde azotlu gübre uygulama zamanının geldiği belirtildi.

Öncelikle fındık bahçelerinden usulüne uygun numune alarak yetkili toprak laboratuvarlarında toprak analizi yaptırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Üreticilerimizin toprak analizi sonucuna göre gübre uygulaması yapması ekonomik karlılık açısından önemlidir. Aynı zamanda çevreyi kirletmeden, istenilen dozda, istenilen zamanda uygulama yapmak verimliliği artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, fındık bahçelerinde azotlu gübre uygulamasının iki kez yapılması önerilerek, şunlar kaydedildi:

"Birinci doz mart ayı içerisinde tomurcuklar kabarmaya başladığında, ikinci doz ise mayıs sonu, haziran başında uygulanmalıdır. Azotlu gübre, fındık ocaklarının dal uçları iz düşümü altındaki 30-40 santimetre genişliğindeki banda serpilip 5-10 santimetre toprak derinliğine karıştırılmalıdır."