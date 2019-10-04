Son Dakika Haberleri: Fındık üreticilerine daha fazla gelir imkanı
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Fındık üreticilerine daha fazla gelir imkanı

1 saat önce

Giresun'un Tirebolu ilçesinde çiftçiler, ziraat odası tarafından kurulan fındık entegre tesisinde ürünlerini iç ve fındık ezmesi olarak değerlendirerek daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

Fındık üreticilerine daha fazla gelir imkanı, System.String[]

Giresun'un Tirebolu ilçesinde çiftçiler, ziraat odası tarafından kurulan fındık entegre tesisinde ürünlerini iç ve fındık ezmesi olarak değerlendirerek daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştu.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, gazetecilere, kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete giren tesisin resmi açılışının dün gerçekleştirildiğini belirtti.

Fındık üretimi yapılan bölgelerde ilk kez böyle bir tesisin çiftçilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Yaman, hedeflerinin, projenin diğer il ve ilçelerde de hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Yaman, tesise bugüne kadar 9 ton fındık geldiğini ve bunların işlenerek paketlenip yeniden çiftçilere teslim edildiğini aktararak, "İki yıllık bir çalışmamızın sonucunda ortaya çıktı projemiz. Bahçesinden topladığı fındıkları çiftçilerimiz bize getiriyor. Burada fındıkları işleyerek iç ya da ezme haline getiriyoruz. Paketleyerek tekrar üreticimize teslim ediyoruz." dedi.

Yaman, çiftçilerin tesisten son derece memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Üreticilerimize ekstra bir gelir kaynağı oluşturduk. Fındıklarını serbest piyasa yerine burada değerlendiriyorlar. İç ya da fındık ezmesi olarak ambalajlatıp kendileri pazarlıyor. Bize ilk ürün getiren çiftçimiz iç fındığının 62 liradan satışını yaptı. Piyasa şartlarına göre çok çok iyi gelir elde etti."

Tesisin saate 200 kilogram kırma, 120 kilograma da kavurma kapasitesinin bulunduğunu belirten Yaman, sadece Tirebolu'dan değil, fındık üretimi yapılan birçok bölgeden taleplerin geldiğini kaydetti.

Yeni makine yatırımlarının yapılması için oda olarak çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Yaman, tesiste 7 personelin görevlendirildiğini ve proje ile istihdama da katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Tirebolu, Giresun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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