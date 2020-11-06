Fındık üreticilerine dekar başına 191 TL ödeme yapılacak

2020 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere dekar başına 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ile dekar başına 21 TL mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler arasında yer alan fındık ve yaş çay için dekar başına 17 TL mazot ve dekar başına 4 TL gübre desteği olmak üzere toplam dekar başına 21 TL, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere ödenecek. Ayrıca 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere dekar başına 170 TL fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak. Genel toplamda ise dekar başına 191 TL fındık üreticilerine ödenecek. - GİRESUN