Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi - Son Dakika

Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, dünyada toplam fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'de kuraklıktan dolayı üretim ve kalitesinin düşebileceğini belirterek "Fındığın ürün verme ve irileşme dönemlerinde su stresi yaşamaması için sulama yapılması önemlidir. Engebeli ve eğimli arazilerde ise damla sulama sistemleri kurulmalıdır." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de küresel iklim değişiminin etkilerinin, son yıllarda ciddi şekilde görülmeye başladığını söyledi.

Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gelen kuraklık endeksinin yaygınlaştığını, buna bağlı olarak sıcaklık artışları yaşandığına işaret eden Demir, "Bölgemizde son yıllarda ocak ve şubat aylarında kış kuraklıkları yaşıyoruz. Yaz aylarında ise kuraklık tehlikesi ile daha çok karşı karşıya kaldık. Karadeniz Bölgesi'nde bazı yerleri şiddetli yağışlar alırken bazı yerler ise aşırı kuraklıkla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Bu sürecin devam etmesi halinde ileriki yıllarda tarımsal üretimde kalite ve verim düşüklüğünün ciddi oranda hissedileceğini vurgulayan Demir, "Küresel iklim değişimi gelecekte fındık alanlarını etkileyebilir. Fındıkta kalite ve verim artışını sağlamak için sulama yapılabilir." ifadesini kullandı.

"Fındık üretimi büyük bir kuraklık riski altında"

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünü fındığın kuraklıktan etkilenebileceğini dile getiren Demir, "Türkiye son 15 yılın en kurak yılını yaşıyor. Dünyada toplam fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye'de kuraklıktan dolayı üretim ve kalite düşebilir. Fındık üretimi kuraklık riski altına girebilir." diye konuştu.

Demir, kuraklığın küresel iklimin etkisine bağlı bir süreç olduğuna dikkati çekerek son 20 yıldır bölgede iklimlerin değiştiğini gözlemlediklerini anlattı.

Küresel iklim değişikliği ve doğaya yapılan müdahalelerin bu olaylarda etkili olduğunun altını çizen Demir, "Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda karasal iklimin yansımalarını daha sık ve net görülmektedir. Özellikle son dönemde yaşanan sel felaketleri bir kez daha göstermiştir ki küresel iklim değişikliklerinin ve Karadeniz Bölgesi'nde doğaya yapılan bilinçsiz ve kontrolsüz müdahalelerin bu olaylarda etkisi olmaktadır." dedi.

Türkiye'de son yıllardaki yağış miktarında yüzde 25 azalma bulunduğunu, bu sene bu rakamın daha da yukarı çıktığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çölleşme riski haritasına baktığımızda, yıllara göre güneyden kuzeye doğru gelen bir kuraklık var. Önlem almazsak, Türkiye'nin doğal su kaynaklarını koruyamazsak önümüzdeki 30 yıl içinde karşılaşacağımız manzara olumsuz olacak. Temmuz ayına denk gelen, fındığın ürün verme ve irileşme dönemlerinde su stresi yaşamaması için sulama yapılması önemlidir. Engebeli ve eğimli arazilerde ise damla sulama sistemleri kurulmalıdır. Doğru ve kontrollü sulama ile hem ürün kalitesi hem de verimde artış olacaktır. Üreticilerimiz şimdiden sulama sistemlerini hazırlamalıdır."

Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi
Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi
Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi
Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, Fındık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı         
15:42
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir         
14:38
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:54:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık üreticilerine eğimli arazilerde damla sulama sistemi önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei