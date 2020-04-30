Fındık üreticilerine hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadele çağrısı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, çiftçilerin, fındıkta verimi olumsuz etkileyen hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadeleye önem vermeleri gerektiğini söyledi.



Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta külleme olmak üzere hastalıklar ve zararlıların fındık tarımında önemli sorun haline geldiğini belirtti.



Zirai mücadele için geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilerek tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak desteklerle profesyonel çiftçiliğe geçilmesi çağrısında bulunan Bölük, bu durumun ürün kalitesinin ve verimin korunmasını sağlayacağını ifade etti.



Son dönemde bahçelerde görülmeye başlanan kahverengi kokarca zararlısının iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Bölük, "Zararlı görüldüğünde mutlaka tarım il ve ilçe müdürlüklerine bilgi vermelerini bekliyoruz. Çünkü kahverengi kokarca çok büyük tehlike oluşturuyor." dedi.



Bölük, külleme ve diğer zararlı böceklerle mücadelenin de ihmal edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Hastalıklar ve zararlılardan dolayı geçmiş yıllarda üründe kayıplar söz konusu oldu. Yeni mahsul üründe de aynı durumun yaşanmaması için zirai mücadeleye büyük önem verilmeli. Çiftçilerimiz, zirai mücadele yapılmalıdır."



Yaşanan bazı doğa olaylarının ardından fındık tarımında yeni hastalık veya zararlıların ortaya çıktığına dikkati çeken Bölük, bu nedenle bahçelerdeki mücadelenin 12 ay sürdürülmesinin zaruri hale geldiğini ifade etti.

Fındık Araştırma Enstitüsünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da çiftçilere zirai mücadele uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, enstitünün deneme bahçelerinde ve fidan üretim alanında külleme hastalığına karşı koruyucu ilaçlama yapıldığı belirtilerek, üreticilerden de zirai mücadele yapmaları istendi.