Fındık üreticilerine zirai mücadele ve bakım uyarısı - Son Dakika

Fındık üreticilerine zirai mücadele ve bakım uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta diğer ülkelerde olduğu gibi yeterli düzeyde modern tarım teknikleri uygulanması halinde verim ve kalitenin iki katına çıkacağını söyledi.

Fındık üreticilerine zirai mücadele ve bakım uyarısı, System.String[]

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta diğer ülkelerde olduğu gibi yeterli düzeyde modern tarım teknikleri uygulanması halinde verim ve kalitenin iki katına çıkacağını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de fındık tarımında dekar başına elde edilen verim miktarının, fındık üreten diğer ülkelere göre çok düşük seviyede bulunduğunu belirtti.

Bunun başlıca nedeninin modern tarım tekniklerinin yeterince uygulanmaması olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin, fındık verimi, kalitesi ve pazarının korunması adına çiftçilerin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Bayraktar, mayıs ayıyla birlikte zararlılar ve hastalıklara karşı zirai mücadele ve bakım sürecinin başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bahçelerinde modern tarım tekniklerini en iyi şekilde uygulamalı. Zararlılara ve hastalıklara karşı zirai mücadeleye önem verilmeli. Verim ve kalite artırmaya yönelik uygulamalar yerine getirilmeli. Fındıkta diğer ülkelerde olduğu gibi yeterli düzeyde modern tarım teknikleri uygulansa verim ve kalite iki katına çıkacaktır. Bu da ülkemizin dünya pazarındaki yerini sağlamlaştıracak ve ekonomik açıdan da gelir miktarı artacaktır."

Külleme, fındık kurdu ve kokarcaya karşı mücadele zamanı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da Karadeniz Bölgesi'nde fındık tarımında zararlılarla mücadele dönemine girildiğini söyledi.

Özellikle külleme, fındık kurdu ve kokarcaya karşı mücadelenin bir süre önce başladığını ve halen devam ettiğini belirten Soydan, üreticilerin bu üç zararlıya karşı mücadele çalışmalarını ciddi şekilde yapmaları gerektiğini, Tarım ve Orman müdürlükleri ile ziraat odalarının çiftçilere bu konuda teknik bilgileri verdiğini aktardı.

Soydan, fındık hasat dönemine kısa bir süre kaldığını ifade ederek, "Bu süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım çünkü fındık bölgemiz için çok önemli. Fiyatlarının da iyi olmasından dolayı üreticilerimiz şu anda çok ciddi şekilde bahçelerine bakıyorlar. Bilinçli bir şekilde mücadeleyi yapıyorlar." diye konuştu.

Fındık kurdu ve kokarcaya karşı kimyasal mücadelenin önemine dikkati çeken Soydan, şunları kaydetti:


"Fındık kurdunda kimyasal ilaçları kullanmamız lazım çünkü böceğin bugünlerde çalışmaması lazım. Külleme ile ilgili kimyasal mücadele var ama en önemli tarafta kültürel mücadele var. Özellikle bu aylarda fındık bahçelerinde gelişigüzel otların ciddi şekilde büyümesinden dolayı hava sirkülasyonunun kapandığını görüyoruz. Onun için çiftçilerimize, fındık bahçelerindeki o otları şu anda bir defalık motorlu tırpanla temizlemelerini öneriyorum. Hem o gübre olarak bahçelerde kalacaktır hem bahçelerin hava almasını sağlayacak ve küllemenin oluşmasını önleyecektir. O açıdan önceliğimiz olması lazım."


Soydan, bahçe içerisinde şu anda yapılan temizliğin, fındık sezonu için kolaylık sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticilerine zirai mücadele ve bakım uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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