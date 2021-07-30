FINDIK ÜRETİCİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ - Son Dakika

FERRERO Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, tanıttığı 'Ferrero Fındık Bildirgesi'ne ilişkin "Herkes için değer yaratan bir fındık sektörü amacımızı destekliyoruz. Vizyonumuz fındık üreticilerinin gelişimine katkı sağlayan, işçi ve çocuk haklarına saygılı, onarıcı tarım uygulamaları ile desteklenen çevreci ve şeffaf bir fındık sektörü için çalışmak? dedi.

Türkiye'de 6'sı fındık fabrikası olmak üzere toplam 7 üretim tesisi bulunan Ferrero Fındık, yeni sezonun fındık hasadını kutlamak ve Ferrero Fındık Bildirgesi'ni tanıtmak amacıyla basın buluşması etkinliği gerçekleştirdi.

ONARICI TARIM UYGULAMALARIYLA ÇEVRESEL DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Trabzon'un Arsin ilçesindeki örnek bahçede yapılan etkinlikte Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, şirketin fındık sektörüne ilişkin taahhütlerini ortaya koyduğu Ferrero Fındık Bildirgesi'ni tanıttı. Akın, 'Kendimizi Türk fındık sektörünün uzun dönemli, stratejik bir ortağı olarak görüyor ve önemli bir işveren olarak sektörde değer yaratmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimiz, fındık üreticilerinin ve ilgili toplulukların kalkınması, işçi ve çocuk haklarının korunması ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi. Ferrero Değerli Tarım Programı ile kurduğumuz ortaklık ve iş birlikleriyle sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmak için aktif olarak çalışmaya başlamıştık. Ferrero Fındık Bildirgesi ile de herkes için değer yaratan fındık sektörü amacımızı destekliyoruz' diye konuştu.

Ferrero Fındık Bildirgesi'nin üç ana yapıdan oluştuğunu ifade eden Akın şöyle konuştu:

'Bildirgede, 'İnsan hakları ve sosyal uygulamalar', 'çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik', 'tedarikçi şeffaflığı' yer alıyor. Ferrero Fındık Bildirgesi'nin ilk yapı taşı olan 'İnsan Hakları ve Sosyal Uygulamalar' başlığında özellikle çocukların mutlu büyümesi ve korunması ile fındık üreticisi toplulukların dayanıklılığının artırılması vurgulanıyor. Ferrero için 'çocukların korunması'; her çocuğun korunması gerektiği inancıyla, eğitim hakkı ve güvenli bir çevre ile mutlu bir şekilde büyüme imkanı yaratarak, çok paydaşlı bir yaklaşımla çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya kararlı olmak anlamına geliyor. Ferrero bu konuda uzman, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Earthworm Vakfı (EF) ile iş birliği yapıyor. Sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım Programı aracılığıyla bu kuruluşların çalışmalarını desteklerken ve fındık üreticisi topluluklar ile faaliyetler geliştiriyor.'

TOPRAK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMA AMAÇLANIYOR

Akın konuya ilişkin açıklamasının devamında, 'Ferrero Fındık Bildirgesi'nin ikinci ayağını ise 'Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik' oluşturuyor. Bu kapsamda Ferrero'nun taahhüdü, onarıcı tarımın faydalarını göstermeye çalışmak. Teşvik etmeye çalıştığı onarıcı tarım ilkeleri arasında toprak sağlığını geliştirmeye odaklanmak, girdileri yönetmek için agro-ekolojik yollar bulmak ve biyoçeşitliliği artırmak yer alıyor. Ferrero Fındık Bildirgesi'nin son ayağını ise 'Tedarikçi Şeffaflığı' oluşturuyor. Bu kapsamda Ferrero, fındıkların Türkiye'deki fındık bahçelerinden fabrikasına kadar olan süreçte tam izlenebilirliğini taahhüt ediyor. İzlenebilirliği geliştirmek ve tüm paydaşlardan daha fazla şeffaflık elde etmek için tedarikçileriyle beraber çalışmayı hedefliyor? ifadelerini kullandı.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez -