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Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor - Son Dakika

Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor

26.07.2021 12:18
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor, System.String[]

Zonguldak Alaplı İlçesinde faaliyet gösteren Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nin birinci gündem maddesi olan fındık üreticisinin hasada başlamadan önce fındık taban fiyatının açıklanması gerektiği söyledi.

Zonguldak Alaplı İlçesinde faaliyet gösteren Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz, Karadeniz Bölgesi'nin birinci gündem maddesi olan fındık üreticisinin hasada başlamadan önce fındık taban fiyatının açıklanması gerektiği söyledi.

Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz, fındık üreticisinin açıklanmayan rekolte ve fiyatı beklediğini belirterek, "Bu ay sonu itibaren Batı Karadeniz bölge Üreticisi hasat için bahçe'ye girmek için gün sayarken, ancak halen ne fiyat açıklanmış değil, Bu sezon fiyatın 27 liranın altına düşmemesini istiyoruz." dedi.

Erol Yılmaz, fındık üreticisinin açıklanmayan fındık fiyatını beklediğini belirterek, fiyatın üreticinin bahçeye girmeden açıklanması gerektiğini söyledi. Batı Karadeniz sahilleri arasında bulunan Alaplı sahil kesimlerinde 2021 yılı fındık hasadının 6 Ağustos'ta başlayacağını dile getiren Tarım Teknik Uzmanı Erol Yılmaz,yaptığı açıklamada fındıkta her sezon olduğu gibi bu sezonda bir belirsizlik söz konusu olduğunu, bu belirsizliğin bir an önce giderilerek, üretici lehine, söz ve vaatten öte somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

"TMO'dan açıklama bekliyoruz"

TMO tarafından alım kampanyası ve fiyatın acilen açıklanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Fındık üreticisi hasat için girmeye bahçeye gün sayıyor, ancak ne 2021 yılı fiyatı açıklanmış değil, Orman ve Tarım Bakanlığı bir an önce 2021 yılı fındık rekoltesi ve fiyatını açıklamalıdır. Alıcıda, satıcıda ne kaç ton fındık olduğunu bilmelidir. 15 Ağustos'tan itibaren pazara fındık inmeye başlayacaktır. Eğer bu hafta içerisinde TMO fiyat açıklamaz, işi sürüncemede bırakmaya devam ederse üretici ne yazık ki ürününü, fındığın ağa babaları tarafından belirlenecek olan fiyattan satmaya mecbur kalacaktır. Fındıkta ürünün yüzde 30'unun Ağustos ayında pazara indiğini göz önünde bulunduracak olursak, geç açıklanacak olan bir fiyat üreticinin karına değil, zararına olur. Bir an önce iş işten geçmeden, üretici fındığını harmana dökmeden TMO'dan açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fındık Taban Fiyatı en az 27 TL olmalı"

Fındık alım politikası ve taban fiyatla ilgili TMO yetkilileri ve siyasetçilere seslenen Erol Yılmaz, " Fındık, Karadeniz bölgesinin temel geçim kaynaklarından biridir. Birçok insan geçimini fındıktan sağlıyor. Bu yüzden bu yıl Ağustos ayı gelmeden taban fiyatının 27 liranın altına düşmeden açıklanmasını istiyoruz. Serbest piyasada oluşturulmaya çalışan fiyat spekülasyonlarına üreticiler itibar etmemelidir. TMO'nun taban fiyatını beklenmelidir ve ona göre hareket edilmelidir" diye konuştu.

Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. - ZONGULDAK

Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor
Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor

Erol Yılmaz, Karadeniz, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticisi 27 TL taban fiyat ve erken açıklama bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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