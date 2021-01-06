Fındık üreticisi kar bekliyor - Son Dakika

Fındık üreticisi kar bekliyor

06.01.2021 13:13

Fındık üreticisi kar bekliyor Karadeniz Bölgesi'nin son yılların en sıcak kış mevsimini yaşaması fındık üreticisini kaygılandırıyor Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin: "Fındığın olabilmesi için üşümesi gerekiyor ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin...

Fındık üreticisi kar bekliyor

Karadeniz Bölgesi'nin son yılların en sıcak kış mevsimini yaşaması fındık üreticisini kaygılandırıyor

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin:

"Fındığın olabilmesi için üşümesi gerekiyor ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındığın erken uyanmasından endişeliyiz"

"Fındık hava şartları böyle gitmesi halinde erken açacaktır ki şubat ve mart ayında yağacak bir kar zirai don olması anlamına gelir"

GİRESUN - Karadeniz Bölgesi'nin son yılların en sıcak kışını geçirmesi ve fındık dikim alanlarına şuana kadar hiç kar yağmaması fındık üreticisini kaygılandırıyor.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındığın olabilmesi için üşümesi gerektiğini belirterek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kaygılı günler geçirdiklerini söyledi. Abdullah Şahin, Karadeniz Bölgesi'nin karsız bir kış mevsimi geçirdiğini hatırlatarak "Yörede Aralık ayından sonra ocak ayının ilk haftasında da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi üzerine fındık üreticisi tedirgin oldu. Çünkü fındık hava şartları böyle gitmesi halinde erken açacaktır ki şubat ve mart ayında yağacak bir kar zirai don olması anlamına gelir. Bu nedenle fındık üreticisi sıcaklığın mevsim normallerine dönmesini ve kar yağışının bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Fındık iklime çok bağlı bir üründür. Don oldu mu yanar, aşırı sıcak oldu mu gene yanar olmaz. İklim değişiyor. Bu mevsimde fındığın en çok ihtiyacı olan kar yağışıdır ama sanki bahar mevsimi yaşanıyor. Bu da fındık üreticilerini tedirgin ediyor. Fındıktan iyi ve verimli bir ürün için üşümesi şart. Ama Karadeniz'de özellikle de Ordu-Giresun- Trabzon bölgesinde bu sene kış kurak geçiyor. Kar yok ama biz kar yağmasını bekliyoruz" dedi.

- "Üreticide yüksek fiyat beklentisi devam ediyor"

Fındık ihracatında yaşanan gerileme ile fındık fiyatlarının da düştüğünü hatırlatan Şahin, "2020 yılında fındık fiyatı 27 lirayı gördü ancak sert bir düşüş yaşandı ve bugün 23 lira seviyelerinde. Bunun nedeni pandemi nedeniyle fındık ihracatındaki düşüştür. Fındık fiyatının daha da düşmemesindeki en büyük katkı TMO sayesindedir. TMO alım süresini uzatmamış olsaydı fındık fiyatı daha da düşebilirdi. Fındık fiyatının düşmemesindeki bir başka neden ise üreticinin pazara yeterince fındık indirmemesidir. Hala üreticinin elinde serbest piyasayı etkileyecek kadar fındık bulunmaktadır. Üretici yüksek fiyat beklentisi nedeniyle pazara azar azar fındık indirmektedir. Üreticinin bu tutumu fındık fiyatlarının daha da düşmesinin önüne geçmektedir" diye konuştu.

Fındık üreticisi kar bekliyor
Fındık üreticisi kar bekliyor
Fındık üreticisi kar bekliyor
Fındık üreticisi kar bekliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticisi kar bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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