Fındık üreticisine 75 milyon liralık ödeme
1 saat önce
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı.
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:05
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