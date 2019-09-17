Son Dakika Haberleri: Fındık üreticisine 75 milyon liralık ödeme
Son Dakika Ekonomi Haber

Fındık üreticisine 75 milyon liralık ödeme

1 saat önce

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı.

Fındık üreticisine 75 milyon liralık ödeme, System.String[]

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı. Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." dedi.

Ahmet Güldal, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:47:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık üreticisine 75 milyon liralık ödeme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]