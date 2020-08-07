Fındık üreticisine 'daldan değil yerden toplayın' çağrısı - Son Dakika

TRABZON'un sahil kesimlerinde bazı fındık üreticileri, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, uzmanlar ise tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesini önerdiği fındığın, dalından değil yerden toplanması uyarısında bulunuyor.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı. Bölgede Ordu'nun ardından Trabzon'da da sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerinde erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Sahil kesimlerinde bulunan mahallelerdeki bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşılarken, uzmanlar ise tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesini önerdiği fındığın, dalından değil yerden toplanması uyarısında bulunuyor.

'TARİHLERE UYULMASI GEREKİYOR'Ziraat Mühendisleri Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlivan , fındığın tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesinin randıman üzerinden kalitede, dolayısıyla da kazançta da artışa neden olacağını belirterek, " Karadeniz Bölgesi dediğimiz zaman fındıkla anılıyor. Fındık da bizim kahverengi altınımızdır. Onun için fındıkta hasat sonrası kazançlar çok önemlidir. Bu dönem, Tarım ve Orman Bakanlığı fındık toplama tarihlerini 0-250, 250-500, 500'den sonrası için tarihleri açıkladı. Bu tarihlere çok da uyulmuyor. Bu tarihlere uyulması gerekiyor. Uyulmamasının sonucunda verimde, kalitede ve randımanda düşüşler meydana geliyor. Bu da üreticinin maddi kayıplarına sebep olacaktır" dedi.'BİZ DEĞİL, FINDIK İSTEDİĞİ ZAMAN TOPLAMAMIZ GEREKİYOR'Fındık toplamada dikkat edilmesi gereken hususları da aktaran Pehlivan, "Çotanaklar dalın üzerinde duruyorsa, silkelediğimizde yere düşmüyorsa toplama zamanı gelmemiştir. 'Ne zaman toplaması gerekiyor' sorusunun cevabı ise fındığın yere düşmesi gerekiyor. Fındık yere düştüğü zaman, çok avantajlı olacaktır. Fındık olgunlaşmış, randımanı yükselmiş, verimi kalitesi yüksek olacaktır. Eğer bunları yapmadığımız takdirde yüzde 10 ağırlık kaybına uğrayacaktır. Ağırlık kaybının da hasat sonucu aile bütçesine katkısı eksik olacaktır. Biz istediğimiz zaman fındığı topluyoruz. Aslında yanlış olan bu. Biz istediğimiz zaman değil, fındık istediği zaman toplamamız gerekiyor. Yapılması gereken çotanakların olgunlaşmış, kendini bırakmış olması gerekiyor. Fındığı zoraki topladığımız zaman gelecek yılın mahsulüne de zarar vermiş oluyoruz. Erken toplanan fındıkta 4-5 randıman düşüş oluyor. Yüzde 10'a kadar verim kaybı oluyor. Yerden toplandığı zaman fındığın kalitesi yüksek oluyor. Ona göre de birim fiyatı yükseliyor" diye konuştu.'FINDIĞI DALDAN TOPLAMAK KOLAY'Fındık üreticisi Nedime Turan, fındığı daldan toplamanın kolay olduğu için yerden toplamadıklarını belirtti. Turan, "Fındığı daldan toplamak kolay. Benim fazla fındığım yok. Daldan toplamışım, yerden toplamışım benim için fark eden bir şey olmuyor. Daldan toplamak daha kolay olduğu için tercih ediliyor. Bu yıl fındığa verilen fiyat da fena değil" diye konuştu.'FINDIĞIN FİYATI GAYET GÜZEL'

Açıklanan fiyatı yerinde bulan Necattin Sağlam ise, "Fındığın fiyatı gayet güzel. Merkez köylerde fındığı bir an önce toplamak istiyorlar. Öyle de alışmışlar. Onun için fındığı alttan toplamada sabırsız davranıyorlar. Eğer sabreder ve alttan toplarsalar randıman daha iyi olur. Çünkü fındık dalında olgunlaştığı zaman daha verimli oluyor. Ama eğer sabretmez bizim gibi olursanız, fındığı ham toplarsınız. 53 gelecek randıman, 48-49 gelir" ifadelerini kullandı.