Fındık üreticisine gübreleme önerisi - Son Dakika
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Fındık üreticisine gübreleme önerisi

6 saat önce

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık üreticilerine, üründe verim ve kalitenin artması için azotlu gübrenin yanı sıra fosforlu gübre, çinko ve bor karışımlı gübreleri de kullanmalarını tavsiye etti.

Fındık üreticisine gübreleme önerisi, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık üreticilerine, üründe verim ve kalitenin artması için azotlu gübrenin yanı sıra fosforlu gübre, çinko ve bor karışımlı gübreleri de kullanmalarını tavsiye etti.

Özkutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındık için gübreleme döneminin yaklaştığını belirtti.

Bölgedeki fındık üreticilerinin yüzde 90'ından fazlasının gübreleme yaptığını ancak yürütülen inceleme ve araştırmaların, kullanılan gübrelerin çok büyük kısmının yanlış zamanda, yanlış miktarda ve yanlış yöntemle uygulandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Özkutlu, üreticilerin çoğunlukla azotlu gübreyi tercih ettiğine dikkati çekerek, azotlu gübrenin bitki için gerekli olduğunu ancak fındığın verim ve kalitesi açısından tek başına yeterli olmadığını dile getirdi.

Doğru gübreleme yapılarak dekar başına verimin artırılmasının mümkün olduğuna işaret eden Özkutlu, "Üreticilerimiz fındığının verim ve kalitesinin daha da artmasını istiyorsa azotlu gübrenin yanı sıra mutlaka fosforlu gübre, çinko ve bor karışımlı gübreleri kullanmalı. Biri fındık oluşumu diğeri ise oluşan fındığı doldurmak için fayda sağlıyor." dedi.

Özkutlu, çinko ve bor karışımlı gübrelerin özelikle fındığın verim ve kalitesine çok ciddi fayda sağladığını, bu gübrelerin mart başında ve haziranın ilk haftasında olmak üzere iki kez verilmesinin uygun olacağını belirtti.

Üreticileri, topraklarını analiz ettirdikten sonra gübreleme yapmaları yönünde uyaran Özkutlu, "Bugüne kadar klasik gübreleme yöntemleriyle istenilen verim ve kaliteyi yakalayamadık. Üreticilerimiz, doğru gübreyi doğru zamanda kullanmaları durumda istedikleri verim ve kaliteyi mutlaka yakalayacaklardır." diye konuştu.

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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