Fındık üreticisine 'külleme' uyarısı



TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, kahverengi- yeşil kokarca, fındık kurdu ve külleme tehdidi sürüyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz'de hasadına sayılı günler kalan fındıkta, rekolte kaybının önlenmesi için özellikle küllemeye karşı üreticilerce mutlaka zirai mücadele yapılması gerektiğini söyledi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son yıllarda görülen ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi- yeşil kokarca ile fındık kurdunun yanı sıra külleme tehdidi de sürüyor. Yılda yaklaşık 450 bin ton üretilerek, 110'dan fazla ülkeye ihracat yapılıp, 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanan fındıkta, bahçelerdeki hastalıklara karşı başlatılan zirai ve biyolojik mücadele devam ediyor. Uzmanlar, bölgenin önemli geçim kaynağı fındıkta rekolte kaybını önlemek için üreticilere küllemeye karşı zirai mücadele yapılması önerisinde bulundu.

'GEÇ KALINMADI'

UFK Başkanı Arslantürk, dünya fındık üretiminin yüzde 78'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını tek başına elinde bulunduran Türkiye'de, son 5 yıldır fındık bahçelerinde görülüp, verim ve kaliteyi düşüren külleme hastalığına ilişkin uyarılarda bulundu. Arslantürk, fındıkta var olan zararlıların, ürüne verdiği zararın son yıllarda artmaya başladığına dikkati çekti. Üreticinin mutlaka fındık bahçesi ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Arslantürk, "Son 5 yılın en büyük hastalıklarından biri de külleme hastalığı. Bugünlerde bahçelerde görünmeye başladı. Fındıkta görülen bir küf bu. Fındığın bazı çeşitlerinde yoğun görülüyor. Normalde mayıs başlarından itibaren tedbirlerin alınması gerekiyordu. Maalesef üreticinin fazla ilgi göstermemesinden dolayı külleme hastalığının fındığa vereceği zararlar bugünlerde artmaya başladı. Ama hala geç kalınmadı. Üreticiler, zirai işlemleri yaparlarsa bahçelerde görülen külleme hastalığından kurtulabilirler" dedi.

'EKONOMİYE ZARAR VERİYOR'

Külleme nedeniyle fındıkta ekonominin zarara uğradığını kaydeden Arslantürk, "Şu anda küllemenin yanında 'yeşil kokarca' ve son 4 yıldan beri 'kahverengi kokarca'nın verdiği zarar söz konusu. Onunla ilgili de ciddi zirai mücadelenin yapılması gerekiyor. Trabzon'da bulunan bahçelerde maalesef şu anda külleme başladı. Bu fotosentezi engelleyip fındığın gelişimine olumsuz etki ediyor. Bu hastalık fındıkta verim ve kaliteyi etkilemenin yanı sıra üretimi de düşürüyor. Aynı şekilde diğer canlıların verdiği zararlarla birlikte Türk ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Bizim yaptığımız hesaba göre sadece külleme hastalığının 1 milyar lira fındık ekonomisine zararı var. Eğer gerekli tedbir alınırsa bu zarardan kurtulup verim ve kaliteyi artırabiliriz" diye konuştu.

Açıklanması beklenen fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Sebahattin Arslantürk, "Bu sezon fındık fiyatlarında üreticinin gönlünün ferahlayacağını düşünüyorum. Vatandaşımız o konuda endişelenmesin. Sadece daha önceden de söylediğimiz gibi emanete fındık vermesinler. Kendi bünyelerinde saklamaya gayret etsinler ve fındık bahçelerine inip bakımlarını yapsınlar" dedi.

- Trabzon