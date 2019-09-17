TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık üreticilerine müjdeli haberi verdi. Gülal, 1-6 Eylül tarihlerinde TMO'ya fındık eden üreticilerin paralarının hesabına yatırıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.
"ÜRETİMİZ BUGÜNDEN İTİBAREN PARALARINI TAHSİL EDEBİLİR"
Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.
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