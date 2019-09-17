Son Dakika Haberleri: TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı
Son Dakika Güncel Haber

TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı

1 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık üreticilerine müjdeli haberi verdi. Gülal, 1-6 Eylül tarihlerinde TMO'ya fındık eden üreticilerin paralarının hesabına yatırıldığını söyledi.

TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "1-6 Eylül'de ofisimize fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticimizin hesabına 75 milyon lira yatırıldı." ifadesini kullandı.

"ÜRETİMİZ BUGÜNDEN İTİBAREN PARALARINI TAHSİL EDEBİLİR"

Güldal, yazılı açıklamasında, TMO olarak fındık alım ödemelerine devam ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, 1-6 Eylül'de ofise fındığını teslim eden 3 bin 770 üreticinin hesabına 75 milyon lira yatırıldığı belirten Güldal, "Üreticilerimiz bugünden itibaren paralarını tahsil edebilir." bilgisini paylaştı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ahmet Güldal, Eylül, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ve ABD'nin güvenli bölgede gerçekleştirdiği 5. ortak devriyeden ilk kareler geldi
Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:49:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]