Fındık üreticisine tarım sigortası uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerine 10 Mart'a kadar tarım sigortalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, doğal riskler ve yıllar itibarıyla değişen iklim şartlarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal faaliyetleri doğrudan ve olumsuz yönde etkilediğine işaret edildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu, fındık bahçelerinin zamanından önce uyanmasının üreticileri tedirgin ettiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Nitekim geçtiğimiz yıllarda, başta Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon olmak üzere Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olan don riski, dolu, fırtına, heyelan olayı sonucunda, başta fındık olmak üzere pek çok ürün zarar görmüş ve bu durum sigortası olmayan üreticilerimizin boynunu bükmüştür."

Çiftçilerden ürünlerini tarım sigortası ile güvence altına almaları istenilen açıklamada, bitkisel ürün sigortaları branşında sigorta yaptırılabilmesi için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise tarım sigortası poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla sigortanın kolaylıkla yaptırılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, devletin, don teminatında yüzde 67, diğer teminatlarda ise yüzde 50 oranında prim desteğinin devam ettiği vurgulanarak, fındık ürünü için 10 Mart'ta poliçe sürecinin sona ereceği belirtildi.