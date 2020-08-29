Fındık üreticisini sahte parayla dolandırdıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bartın'da fındık üreticisinden sahta para ile ürün aldıkları iddiasıyla 3 şüpheli Zonguldak ve Bartın'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu köyünde yaşayan iki fındık üreticisi, kendilerinden fındık alan kişiler tarafından sahte para ile dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

İhbarın ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatan Bartın İl Jandarma Komutanlığı, şüphelileri yakalamak için İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve JASAT personelinden özel ekip oluşturdu.

Yapılan çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.Ç. (53), A.B. (42) ve Y.Ç. (57), Zonguldak ve Bartın'daki ikametlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 90 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.