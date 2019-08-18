Son Dakika Haberleri: Fındık üreticisinin "randıman" sevinci
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Fındık üreticisinin "randıman" sevinci

58 dakika önce

Ordu'da pazara indirilen 2019 ürünü fındığın randımanının yüksek çıkması üreticileri mutlu etti.

Fındık üreticisinin
Ordu'da pazara indirilen 2019 ürünü fındığın randımanının yüksek çıkması üreticileri mutlu etti.
Kentte, ağustos ayının ilk gününden bu yana hasat edilen fındık, toplanıp harmanlandıktan sonra kurutularak pazara indiriliyor.

Özellikle borcu olan ve gurbetten gelen üreticiler tarafından satışa sunulan 50 randımanlı kabuklu fındığın kilogramı 15-16 liradan alıcı buluyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, bu sezon hasat edilen fındığın randımanının yüksek çıktığını söyledi.
Üreticilerin bakım zamanı külleme hastalığı başta olmak üzere birçok zararlıyla mücadeleyi etkin yürüttüğünü belirten Soydan, üreticilerin, yerinde ve zamanında yaptıkları bakımın meyvelerini aldığına işaret etti.
Soydan, geçmiş yıllardakilerden farklı olarak üreticilerin bu sezon zararlılara karşı daha çok bilgilendirildiğini kaydederek, bunda ziraat odaları ile tarım ve orman ilçe müdürlüklerinin önemli rol üstlendiğini vurguladı.
60 randıman gelen fındıklar oluyor
Soydan, pazara indirilen yeni mahsullerin randıman oranının 60'a kadar çıktığını gözlemlediklerini ifade ederek, "50 randımanlı fındığın fiyatı 16,5 liradan açıklanmıştı. Bu açıdan baktığımızda her randıman üretici açısından para demek. Şu anda ürünü yüksek randıman gelen üreticiler fındığını rahatlıkla 19-20 liradan satabilir." dedi.
Fındığının kalitesini yüksek tutan üreticileri tebrik eden Soydan, harmanlama sürecinde fındığın içerisindeki çürüklerin iyice temizlenmesinin de randıman açısından çiftçiye katkı sağladığına dikkati çekti.
Soydan, 2019 ürününün kalitesinin iyi olmasının Türkiye'nin ihracatına da önemli katkı sunacağını sözlerine ekledi.
Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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