Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı - Son Dakika Ekonomi

Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı

6 saat önce

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, koronavirüse rağmen sektörün ihracatının geçen ay yüzde 53,3 arttığını belirterek, "Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı.

Fındık ve mamulleri ihracatı martta yüzde 53,3 arttı, System.String[]

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, koronavirüse rağmen sektörün ihracatının geçen ay yüzde 53,3 arttığını belirterek, "Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı. Nisan ayında da böyle devam edeceğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, mart ayında fındık ve mamulleri sektörünün toplam ihracatı yüzde 53,3 artarak 136 milyon dolardan 209 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, birliğin ihracatı ise yüzde 105,4 artarak 46,7 milyon dolardan 96 milyon dolara çıktı.

Sektördeki ihracat artışı yılın ilk üç ayında da sürdü. Bu kapsamda 2019'un ocak-mart döneminde 432,8 milyon dolar olan fındık ve mamulleri sektörünün ihracatı, bu yılın aynı sürecinde yüzde 28,7 artarak 557 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde birliğin ihracatı ise yüzde 19,8 artışla 164,2 milyon dolardan 196,7 milyon dolara yükseldi.

Son 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatı yüzde 30,2 artışla 1,6 milyar dolardan 2,1 milyon dolara, birliğin ihracatı yüzde 28,2 yükselişle 669 milyon dolardan 857 milyon dolara çıktı.

"Fındık sektörünün eylüle kadar yapılmış kontratları var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, Türk fındığının en büyük alıcısının İtalya başta olmak üzere AB ülkeleri olduğuna işaret etti.

Salgının en hızlı yaşandığı dönemde dahi İtalya'da çikolata üretiminin azalmadığını belirten Gören, Türk fındık sektörünün eylül ayına kadar yapılmış kontratları olduğunu bildirdi.

Gören, stoklarındaki 2018 mahsulü ürünün 20 bin tonunu daha önce piyasaya süren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 20 bin ton fındığı daha ihaleye çıkardığını aktararak, "Bunlar da ihracata yansıyacaktır. Talepte şu ana kadar bir daralma yaşanmadı. Nisan ayında da böyle devam edeceğini düşünüyoruz, ancak tek endişemiz lojistik anlamında olası sorunların karşımıza çıkması. Ülkelerin kapılarını kapatması ve giriş çıkışları iyice yavaşlatması halinde sektör sıkıntı yaşayacaktır. Özellikle finansman açısından firmalarımızı rahatlatabilecek çözümlere ihtiyaç duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fındık sektörünün üretim alanlarında ve işleme tesislerinde hijyenik şartları normalin üzerinde sağlayarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Gören, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı, ancak insan hayatının devamı için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de bir şekilde devam etmek zorunda. Özellikle gıda ürünlerinde üretimin durdurulması düşünülemez. Ayrıca yine insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için istihdamın azalmaması da gerekli. Fındık sektörü olarak bizler çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Üretimde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Tesislerde çalışanların birbirleri ile temasını en aza indirmek için vardiya sayıları artırıldı."

Ali haydar, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:56 Kaynak: AA

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