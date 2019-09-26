"Fındık verimi ve kalitesi için toprak tahlili yaptırın" önerisi

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık üreticilerine yönelik verim ve kalite için toprak tahlili yaptırmaları önerisinde bulundu.

Sarıkahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin fındık bahçelerinde toprak analizi yaptırmalarının önemli olduğunu söyledi.

Her iki veya üç yılda bir toprak analizi yapılması gerektiğini belirten Sarıkahraman, şöyle konuştu:

"Toprağın zaman zaman gıdaya ihtiyacı var. Bunları ölçmek ve belirlemek için toprak analizinin tam zamanı. Ziraat Odası bünyesinde tarım danışmanlığı yapan arkadaşlarımız toprak analizinin önemini sahada anlatmaya çalışıyor. Üreticilerimizin topraktan üst düzeyde verim alabilmeleri için iki, üç yılda bir analiz yaptırmaları, analiz sonucuna göre de toprağı işlemesi gerekmektedir. Analiz sonucu bakımı yapılan toprakta verim ve kalite artacaktır."

Toprak analizinin şu an tam zamanı olduğunu ve yılbaşına kadar yapılaması gerektiğini anlatan Sarıkahraman, "Yılbaşından sonra kireç uygulaması kullanmak çok zor. Yılbaşından önce kullanması gereken bazı materyaller var. Bu yüzden bir an önce üreticilerimiz toprak analizlerini yaptırması gerekiyor." dedi.

Sarıkahraman, toprak tahlilini 50 lira ücretle yaptıklarını da sözlerine ekledi.